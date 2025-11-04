ガラパゴス、「AIR Connect」に広告データのGoogleスプレッドシート連携機能を搭載。広告アカウント非連携でも効果測定を実現

株式会社ガラパゴス

当社が提供するWeb広告のデータ活用ツール「AIR Connect」に「Googleスプレッドシート連携」機能を新たに追加したことをお知らせいたします。

本機能の搭載により、広告配信データやバナー画像を、Googleスプレッドシート経由で連携することが可能となります。

Web広告のデータ連携における課題

広告配信データとGoogle Analytics 4のデータを連結し、広告効果を多角的に分析できる「AIR Connect」「集客レポート」は、企業のマーケティング活動を支援してきました。

従来、広告アカウントと直接連携している場合は、広告バナーのサムネイル画像や、広告配信データが自動でレポートに取り込まれていました。しかし、広告代理店を経由して広告を運用している場合など、データの直接連携が難しいケースは、統合的な効果測定や迅速な意思決定が困難であるという課題がありました。

Googleスプレッドシート連携によるデータ統合

この度の新機能追加により、広告アカウントを連携することなく、Googleスプレッドシートに広告配信データとバナー画像のサムネイルを取り込めるようになりました。

これによりデータ連携の方法を問わず、全てのユーザーがレポート上で、バナーのクリエイティブ軸により、パフォーマンスデータ（クリック数、コンバージョン数など）を並べて確認することが可能になります。

※ Google , Meta , Yahoo! の広告アカウントからスプレッドシートへ自動でデータを抽出する Google Apps Script も提供しております。

本機能が提供する価値

以下のような価値が提供可能となります。

「AIR Connect」概要

- 分析にかかる工数削減と、確実性の向上手作業による確認の手間と時間を削減することが可能です。これにより、分析の効率と確実性を高めることができます。- データ連携方法に依存しないレポートを作成広告アカウントを直接連携できないという制約がある場合でも、直接連携時と同等の「クリエイティブが見える」レポートの作成を可能にします。データ連携の方法に左右されることなく、常に視覚的で分かりやすいレポートを利用することができます。

「AIR Connect」 は、Web広告の運用においてPDCAサイクルの精度を高めるアクセス解析およびデータ可視化ツールです。広告配信データとGA4（Google Analytics 4）の流入データ、CRMなどの営業データを連携・統合し、広告パフォーマンスや流入成果を一元可視化・管理できます。

メディア横断で広告パフォーマンスを一元管理する機能や、訪問者（カスタマー）の行動分析機能、ロスを減らし売上が高い広告だけにフォーカスする機能など、マーケターがPDCAを回しやすい環境を整えます。

株式会社ガラパゴスについて

株式会社ガラパゴスは、2009年に設立されたテクノロジー企業です。広告クリエイティブ制作・改善サービス「AIR Design」(https://airdesign.ai/)とスマートフォンアプリ開発サービスを展開し、「プロセスとテクノロジーで人をよりヒトらしく」をミッションに「デジタルモノづくり産業革命」の実現を目指しています。

・会社名：株式会社ガラパゴス

・所在地：東京都千代田区神田神保町2-14 SP神保町ビル8F

・代表者：代表取締役 中平健太

・設立 ：2009年3月

・資本金：5,000万円

・サイトリンク

・株式会社ガラパゴス コーポレートサイト(https://www.glpgs.com/)

・株式会社ガラパゴス 採用サイト(https://glpgs.com/recruit/)