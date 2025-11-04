【ゆず庵】冬期間限定！「宇和海産 寒ぶり握り」や「博多水炊き鶏だし」など11月18日(火)より販売開始

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が、全国108店舗展開する『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』(以下、ゆず庵)は、2025年11月18日(火)より冬の期間限定メニューを販売開始いたします。

冬の期間限定メニューについて

今年の冬は、愛媛県の宇和海で育った脂乗りが良い「宇和海産 寒ぶり握り」や、さっぱりとしたポン酢ジュレで仕上げた「宇和海産 炙り寒ぶり握り(ポン酢ジュレ)」などをご用意しました。鍋だしは、二種の鶏油と鶏ガラを贅沢に使用し、瀬戸内産の塩で旨味を凝縮させた「博多水炊き鶏だし」が登場。そしてデザートでは、りんごの自然な甘みと酸味をぎゅっと詰め込んだ「【サクサク】ミニアップルパイ」などもお召し上がりいただけます。冬の味覚を存分にご堪能ください。

・宇和海産 寒ぶり握り

今が旬！愛媛県の宇和海で育った脂乗りが良い寒ぶりをぜひご賞味ください。

・宇和海産 炙り寒ぶり握り(ポン酢ジュレ)

脂が乗った宇和海の寒ぶりを香ばしく炙り、さっぱりとしたポン酢ジュレで仕上げました。とろける旨みと爽やかな風味の調和をお楽しみください。

・宇和海産 寒ぶり青唐辛子味噌手巻き

宇和海育ちの寒ぶりの濃厚な旨みに、青唐辛子味噌の爽快な辛みをプラスした贅沢な一貫です。

・博多水炊き鶏だし

二種の鶏油と鶏ガラを贅沢に使用し、瀬戸内産の塩で旨味を凝縮、まろやかでコク深い白湯だしに仕上げました。

・水炊き野菜盛合せ(キャベツ/ニラ/黒きくらげ)

水炊きに合う野菜を盛り込みました。じっくり煮込んだキャベツは甘みが増して格別です！

・【食卓のやまや】博多明太もちつみれ

博多の味わいを一口に凝縮。『食卓のやまや』の博多明太子ともちを絶妙に合わせた「博多明太もちつみれ」は、寒い季節にぴったりの逸品です。

・【サクサク】ミニアップルパイ

香ばしく焼き上げたサクサクのパイ生地に、りんごの自然な甘みと酸味を詰め込んだミニアップルパイです。ひと口サイズで食べやすく仕上げました。

・苺のみるくわらび餅

やわらかな食感のわらび餅に、苺の瑞々しい甘みと爽やかな酸味を溶け込ませ、濃厚なミルクで仕上げました。とろりとした口溶けをお楽しみください。

・京都宇治抹茶クリーム大福

伝統の宇治抹茶を贅沢に使い、クリーミーでなめらかな抹茶クリームをとろけるようなもちで包み込みました。濃厚な香りとほろ苦さが際立つ、大人のための和の逸品です。

『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』について

寿司やしゃぶしゃぶといった“和のごちそう”を気軽に、心ゆくまで楽しめる--それが、ゆず庵です。和食料理屋として培った技と目利きを活かし、四季折々の旬の素材を取り入れた寿司・しゃぶしゃぶ・すき焼き・天ぷら・逸品料理・甘味まで、すべて食べ放題でご提供いたします。

人気の「季節のゆず庵コース」では、熟成牛しゃぶしゃぶや30種類以上のお寿司に加え、季節ごとの限定商品もお楽しみいただけます。「贅沢コース」では、黒毛牛(交雑種)のしゃぶしゃぶをはじめ、中とろ・丸ズワイガニ・うになど、贅沢食材をふんだんに使用した上寿司や、上天麩羅をご堪能いただけます。

ご注文はすべてタッチパネルで、お料理はテーブルまでお届けしますので、お子様連れのお客様も安心してご利用いただけます。

平日ランチには、旬の食材を取り入れた「季節の松花堂ランチ」をはじめ、多彩な御膳をご用意。誕生日や記念日といった“ハレの日”には、事前予約制の「お誕生日特典プラン」もございます。

肩肘張らない心地よさと、チェーン店とは思えない丁寧なおもてなしで、ご家族の団らんや記念日を“ちょっと特別なひととき”に彩ります。

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。詳しくは店舗詳細ページ(https://www.shabu-yuzuan.jp/shop/)をご覧ください

■ゆず庵WEBページ：https://www.shabu-yuzuan.jp/index.html

■ゆず庵公式X(旧twitter)：https://twitter.com/yuzuan_official

■ゆず庵公式Instagram：https://www.instagram.com/yuzuan_official/

■ゆず庵公式Facebook：https://www.facebook.com/shabu.yuzuan/

『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』アプリについて

ダウンロード：

＜App Store＞ https://apple.co/2ZXtvY7

＜Google Play＞ https://bit.ly/2OdhCI8

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年９月

所在地：愛知県豊橋市西岩田５丁目７-11

資本金：59億円(2025年６月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年６月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年６月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内763店舗(うち直営510店舗、FC253店舗)、海外74店舗(2025年９月30日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/