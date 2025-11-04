【建設業界初】AI経営参謀により「忙しいのに儲からない」を解決するCustom Skillsを無償公開

要約

株式会社めぐる

めぐる組（株式会社めぐる）は、2025年11月4日、建設業界の経営課題を解決するAI向け統合型経営支援スキル「CorporateStrategist - 企業参謀(https://meguru-construction.com/wp/wp-content/uploads/2025/11/CorporateStrategist.zip)」を、Anthropic社のClaude AI用Custom Skillsとして無償公開いたします。

本スキルは、建設業特有の「忙しいのに儲からない」という構造的課題を解決するため、案件別採算管理の3原則（直接費完全把握・人件費適切認識・間接費合理配賦）を体系化。4つの専門サブスキル（事業分析・人材開発・法務助言・洞察獲得）を統合し、一人親方から中堅企業まで、技術者出身の経営者が直面する経営課題に包括的に対応します。

※「建設業界初」について

自社調べ（2025年11月3日調査）。日本国内における「Claude AI用Custom Skillsとして公開された建設業界向け経営支援スキル」をインターネット検索により調査した結果、該当事例は確認されませんでした。

調査方法：Anthropic社公式マーケットプレイス全スキル確認、検索エンジンによる網羅的検索。

背景・課題

建設業界では、優秀な技術者が独立して一人親方となり、事業を拡大していくケースが多く見られます。しかし、技術力は高くても経営知識の不足により、以下のような課題に直面しがちです：

「忙しいのに儲からない」

・どんぶり勘定による案件別採算管理の欠如

・人件費を原価として認識できていない

・間接費の適切な配賦ができていない

・見積もり・着工前・完工後のPDCAサイクルが回らない

「経営知識習得が困難」

・現場作業に追われ、経営を学ぶ時間がない

・建設業特化の経営ノウハウが体系化されていない

・コンサルティング費用が高額で、中小事業者には手が届かない

・経営と技術の両方を理解する助言者が少ない

これらの課題により、技術力はあるのに事業が成長しない、利益が残らないという悪循環に陥る事業者が後を絶ちません。

サービスの詳細

「CorporateStrategist - 企業参謀(https://meguru-construction.com/wp/wp-content/uploads/2025/11/CorporateStrategist.zip)」は、以下の4つの専門サブスキルを統合した経営支援システムです：

1. BusinessAnalyzer（事業分析）

・案件コード体系の設計と支払管理フローの最適化

・月次採算管理レポートのフォーマット設計

・ビジネスモデルキャンバス（BMC）による事業構造の可視化 など

2. PersonnelDeveloper（人材開発）

・採用前判断：AI活用 vs 外注 vs 採用のQCD比較

・時給単価の可視化と日報システムの設計

・オペレーターからスペシャリストへの育成支援 など

3. LegalAdviser（法務助言）

・雇用契約書・就業規則の作成支援

・請負契約書・工事請負契約書のレビュー

・建設業法・労働基準法の遵守確認 など

4. ForesightReader（洞察獲得）

・受注判断の多角的分析

・チーム編成の最適化提案

・リスク評価と対応策の提示 など

案件別採算管理の3原則以外の部分は、建設業界以外でも利用できる汎用設計となっています。

特徴・優位性

1. 実装レベルの実践知

一人親方としての独立から年商30億円を超えるまでに至った弊社社長の経営経験から抽出された、机上の空論ではない実務知識を体系化。理論と現実の両輪で、建設業の総合的な支援を実現します。

2. 中小企業特化の現実的アプローチ

「採用不可能性の前提」という発想転換により、限られたリソースで最大の成果を出す方法論を確立。高額な人材採用に頼らず、AI活用・外注活用・既存人材の育成で課題を解決します。

3. 統合的経営支援

事業・人事・法務・戦略の4領域を一体的に支援。部分最適ではなく、全体最適を実現する統合型アプローチにより、経営全体の底上げを図ります。

Custom Skillsについて

Custom Skillsは、Anthropic社が提供するClaude AI向けの拡張機能です。専門的な知識やワークフローを形式知として実装し、AIに特定分野の専門性を付与することができます。

本スキルは、めぐる組が運用する汎用自律的協働知性「Weave」との200回以上の対話セッション（EpisodicRAG）を通じて開発され、実務者視点での使いやすさが追求されています。

利用方法

1. 「CorporateStrategist - 企業参謀(https://meguru-construction.com/wp/wp-content/uploads/2025/11/CorporateStrategist.zip)」をダウンロード

2. Claude AI(https://claude.ai/)にアクセス

3. ダウンロードしたZIPファイルをCustom Skillsセクションからアップロード

4. チャット画面で経営課題を相談

5. 4つのサブスキルから最適なものが自動選択され、具体的な解決策の検討が開始する

社会的意義

日本の建設業就業者数は約480万人（2024年）であり、その多くが中小・零細企業に所属しています。技術力はあるが経営に苦戦する事業者を支援することは、地域経済の活性化と建設業界の持続的発展に直結します。

本スキルの無償公開により、高額なコンサルティング費用を負担できない中小事業者でも、専門家レベルの経営判断が可能になります。これは、建設業界全体の経営力底上げと、「技術で独立した職人が経営でも成功する」というロールモデルの確立につながります。

免責事項

本スキルが提供する経営判断支援は参考情報であり、最終的な意思決定は利用者の責任で行ってください。重要な経営・法務・人事判断には、必要に応じて専門家（税理士・社労士・弁護士等）への相談を推奨します。