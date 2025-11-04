デザインで“コーヒー”のその先を。
60～70年代ヨーロッパのクラシックデザインをベースに、愛するスポーツやヒップホップなどのカルチャーエッセンスが融合された内装
2025年11月4日（火）、渋谷・並木橋交差点にコーヒースタンド「ANCOR（アンカー）」がグランドオープンします。
コンセプトは「デザインで“コーヒー”のその先を。」
ANCORは、日常の延長線上にありながらも、五感がふっとほどけるような“非日常”を感じられる場所を目指しています。
BRAND STORY― 心を動かす、気持ちを更新する場所 ―
コーヒーの時間は、ただの休憩ではなく、自分を整えるひととき。
ANCORは、そんな日常の“余白”にデザインの力を加えることで、
訪れる人の気持ちを少しだけ更新するエモーショナルハブスポットです。
渋谷から恵比寿、代官山、表参道へとつながる交差点「並木橋」。
多様な人々が行き交うこの場所に立つANCORは、
香り、音楽、空間、そして人のコミュニケーションが重なり合うことで、
来る前とは少し違う自分に出会える――そんな体験を生み出します。
DESIGN & ATMOSPHERE― 懐かしさと新しさが融合する、心地よい時間をデザインする ―
空間デザインは、1960～70年代のヨーロッパクラシックをベースに、メンバーが愛するスポーツやヒップホップなど現代カルチャーの要素をミックス。過去と現在がゆるやかに交わる、懐かしくも新しいトーンで構成されています。店内では、東京のDJ陣がセレクトしたレコードが静かに回り、音楽と香り、光が調和する上質なリズムを演出。コーヒーを片手に、感性を休め、再び動き出すための時間を過ごせます。
COFFEE & FOOD EXPERIENCE― クオリティにこだわり、日常に寄り添う味わいを ―
エスプレッソマシンは、イタリアの名機「LA MARZOCCO」。焙煎と抽出は「OVERVIEW COFFEE」監修のもと、高品質な浅煎り豆を使用。定番メニューのほか、ANCOR限定のシグネチャードリンクも展開予定です。フードメニューでは「WARU WARU DONUTS」や「OVGO」など、個性豊かなスイーツも揃えています。
DRINK MENU
Filter Coffee
Today's Coffee : Small 430 / Reguler 530
Espresso
Cafe Latte ( Hot / Ice ) : 700
Cappuccino : 700
Americano ( Hot / Ice ) : 600
AGAPE ( Milk Coffee + Agave Syrup ) : 750
Signature
FOGGY ( Vanilla Americano + Earl Grey Cream ) : 790
Tea
Black Tea ( Hot / Ice ) : 600
Milk Tea : 700
Chai Latte : 750
Matcha Latte : 790
FOOD MENU
Donut
Suger : 400
Fig honey Cream Cheese : 450
Coconut & Butter : 450
Cookie
Impossible Chocolate Chip : 450
Cinnamon Raisin : 450
and more...
Cafe Latte ( Ice )
Matcha Latte ( Ice )
Espresso
Donut
Information
ANCOR ( アンカー )
所在地 : 東京都渋谷区渋谷 3-14-5
営業時間 : 8:00 - 18:00
定休日 : 水曜
座席数 : スタンド形式 ( 一部ベンチあり )
ペット : ドッグフレンドリー ( 入店可 )
instagram : https://instagram.com/ancorcoffee/