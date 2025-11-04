BOD、新サービス「勤怠管理代行サービス」を開始！勤怠管理から給与システムへのデータ連携までワンストップ！

株式会社BOD

人×テクノロジーで社会の原動力となり「人をつなげる 未来へつながる」の実現を目指す株式会社BOD（本社：東京都豊島区、代表取締役：田中大善、以下BOD）は、新サービス「勤怠管理代行サービス」を開始しました。勤怠管理から給与システムへのデータ連携までワンストップで対応が可能です。

サービスページはこちら :https://www.bod-grp.com/service/attendance-management/

勤怠管理代行サービス

■勤怠管理代行サービスとは

従業員の勤怠管理や問い合わせ対応から勤怠データの確定処理、給与システムへの連携まで、BODがワンストップで対応します。

勤怠管理システムの機能選定や提案、シフト管理、休暇管理、残業・有給休暇の申請フロー設計までサポート、既存システムの活用も可能です。豊富な経験と数百件もの業務手順ノウハウを持つスタッフが対応するため、マニュアル不要でスムーズにサービスを開始します。

クラウド型システムの活用により、スマホやICカード、タイムカード打刻など多様な働き方にも対応し、法改正や万が一のトラブル発生時にも即時対応できる体制を整えています。

■導入のメリット

１．勤怠管理から給与システムへのデータ連携までワンストップ

２．豊富なノウハウでスピーディなサービス開始が可能

３．法改正や多様な働き方にも柔軟に対応可能

４．属人化解消＆業務効率化

５．ルーチン業務から解放されコア業務に集中できる

■今後の展望

今後もお客様の事業拡大と生産性の向上に向けて、総合アウトソーシング会社のBODだからこそできる情報発信を行いサポートしてまいります。BODは、アウトソーシング事業を通じて、お客様が安心してコア事業に専念できるよう努めてまいります。

■お役立ち資料/サービス資料

BOD「資料公開中」

BPO事業を専門とするBODがアウトソーシングに関するガイドブックを無料公開しています。年末調整のフローガイドや給与計算業務のトレンドなどをお届けします。

＞＞資料ダウンロードはこちら(https://www.bod-grp.com/documents/)

▼キーワードにピンときたらチェック！

■業務効率化を支援するメディア「お役立ち情報」

BOD「お役立ち情報」

「お役立ち情報」では企業の業務効率化に役立つ情報の発信を行っております。バックオフィス、物流、ITソリューションからビジネスで役立つノウハウまで、幅広くお届けしています。

＞＞「お役立ち情報」はこちら(https://www.bod-grp.com/blog/)

■ 会社概要

株式会社BODは、人×テクノロジーで社会の原動力となり「人をつなげる 未来へつながる」の実現を目指す総合アウトソーシング会社です。お客様の事業拡大と生産性の向上にむけて、販売管理におけるあらゆる業務をサポートする幅広いサービスを提供しております。

会社名 ：株式会社BOD

代表者 ：田中 大善

設立年月 ：2017年1月23日

所在地 ：〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目49番7号

事業内容：アウトソーシング

サービス：事務代行/人事労務/システム開発/物流・倉庫/コールセンター

企業情報： https://www.bod-grp.com/company/

採用サイト： https://recruit.bod-grp.com/

