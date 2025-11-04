中華料理「しゃんらん出石」より新たなお知らせです。自家製「魔法の辣油」が兵庫の特産品「五つ星ひょうご」に選定されました。

しゃんらん

中華料理店のしゃんらん出石（店舗：兵庫県豊岡市出石町、代表：西田幸弘）は、自社製造する「魔法の辣油」～朝倉山椒入り～が、２０２５年１０月２４日に兵庫県の特産品「五つ星ひょうご」に選定されました。

「魔法の辣油」は大阪市内で営業していた時より数種類の香辛料を使った自家製辣油を製造、販売を開始し大変好評をいただいていました。

販売を続け、その後兵庫県豊岡市出石町に移転し、唐辛子を栽培しそれを材料として追加しさらに辛さを増しました。

製造販売約２３年が経過し兵庫県北部の但馬地方で特産品の「朝倉山椒」を追加して、痺れと山椒の爽やかな香りをプラスしました。和洋中いろんな料理にお使いいただけます。ラベルの「辣」を透明にし、より辣油の赤みが美しく映えるデザインにしました。

【商品概要】

商品名：魔法の辣油

販売価格：１１００円（税込み）

容量：９０ｍｌ

販売先：道の駅神鍋高原、JAファーマーズマーケット たじまんま、店頭直販

今後【楽天市場】あるまま しゃんらんの通販 にて販売予定です。

URL:https://www.instagram.com/shanran2018/

【商品特徴】

・従来の商品より痺れと爽やかな香りをプラス

・激辛ではなく、旨辛な辣油です。