ガリウムナイトライド半導体デバイス市場規模、シェア、調査報告書、成長および展望（2025年～2035年）
KDマーケット・インサイト社は、市場調査報告書『ガリウムナイトライド（GaN）半導体デバイス市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』を発表いたしました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行うことを支援します。本調査報告書では、KDマーケット・インサイトの研究者が一次および二次の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、および市場参入戦略（GTM）の理解を行いました。
世界の窒化ガリウム半導体デバイス市場に関する調査レポートによると、この市場は2025年から2035年の間に22.9%のCAGR（年平均成長率）で成長し、2035年までに192億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2024年の市場規模は28億米ドルと推定されています。
ガリウムナイトライド（GaN）半導体デバイス市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
ガリウムナイトライド（GaN）半導体デバイス市場は、高効率・高出力・高周波エレクトロニクスへの世界的な移行によって急速な成長を遂げています。ワイドバンドギャップ材料であるGaNは、従来のシリコン（Si）に比べて優れた電気的特性を持ち、より小型で高速、かつ高エネルギー効率のデバイス開発を可能にします。
GaN半導体デバイスは、電力電子、無線周波数（RF）アンプ、5Gインフラ、電気自動車（EV）、再生可能エネルギーシステム、防衛分野などで採用が拡大しています。高電圧・高周波・高温環境での動作を可能にするGaNは、高性能かつ信頼性を重視する次世代電子システムに最適な素材とされています。
市場の拡大は、電動化の進展、5Gネットワークの普及、電動モビリティの台頭といった世界的トレンドによって後押しされています。エネルギー効率と脱炭素化を目指す産業界において、GaN技術は変換効率向上と電力損失低減の実現により、主要な推進要素となっています。
市場規模とシェア
近年、GaN半導体デバイス市場は急拡大しており、特にアジア太平洋地域が中心的な役割を果たしています。日本、韓国、台湾、中国などの主要半導体製造拠点の存在が成長を支えています。なかでも日本は、高度な材料技術と研究開発能力を背景に、GaN関連分野での技術革新と国内半導体供給強化において重要な地位を占めています。
GaNデバイスは電子産業の多様な分野に浸透しており、電源装置、インバータ、充電器などではシリコンデバイスの代替としてGaNトランジスタやダイオードが採用されています。一方、RF GaNデバイスは、5G基地局、レーダー、衛星通信など、高出力かつ高周波特性が求められる分野で広く利用されています。
スマートフォンやノートPC、EV向けの急速充電器市場の拡大により、GaNパワーデバイスは主流技術として急速に普及しています。また、GaN-on-SiC（シリコンカーバイド）構造の研究開発が進み、熱伝導性と信頼性の向上が期待されています。
成長要因
高効率パワーデバイスへの需要増加 - GaNはスイッチング損失を削減し、電力変換効率を大幅に向上。
5Gインフラ拡大 - 高周波・高出力通信向けRF GaNアンプの需要増大。
