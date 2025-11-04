受託半導体組立・試験（OSAT）市場規模、シェア報告、成長ドライバーおよび予測分析（2025年～2035年）
KDマーケット・インサイト社は、市場調査報告書『受託半導体組立・試験（OSAT）市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』を発表いたしました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行うことを支援します。本調査報告書では、KDマーケット・インサイトの研究者が一次および二次の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、および市場参入戦略（GTM）の理解を行いました。
世界の外部委託の半導体組立およびテスト（OSAT）市場 規模は、2025年に484億米ドルと評価されました。2025年から2035年にかけて年平均成長率7.8%で市場が拡大し、2035年末には1019億米ドルを超える見込みです。
受託半導体組立・試験（OSAT）市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
受託半導体組立・試験（OSAT）市場は、世界の半導体バリューチェーンにおいて重要な役割を果たし、ウエハ製造と最終製品出荷の間をつなぐ中核的存在です。OSAT企業は、統合デバイスメーカー（IDM）やファブレス半導体企業に代わって、半導体チップのパッケージング、組立、試験を専門的に行います。このモデルにより、半導体企業は設備投資を抑え、開発スピードを向上させ、設計や革新といった中核分野に集中することが可能になります。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/415
5G、人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）、車載エレクトロニクス、コンシューマーデバイスなどの先端技術の急速な普及により、OSATサービスの需要は急増しています。半導体の高度化に伴い、パッケージングおよび試験プロセスも複雑化しており、高度な専門知識と最先端設備が求められています。
また、世界的な半導体供給不足がサプライチェーンの強靭性の重要性を浮き彫りにする中、OSAT企業は生産能力拡大に加え、2.5D/3D IC、ファンアウトウエハレベルパッケージ（FOWLP）、システムインパッケージ（SiP）などの先進パッケージ技術への投資を強化しています。さらに、電気自動車（EV）や自動運転システムの普及も、低消費電力かつ高信頼性の半導体パッケージング需要を生み出しています。
市場規模とシェア
グローバルOSAT市場は、コスト最適化と柔軟性を求める半導体企業の外部委託傾向によって、近年着実に拡大しています。アジア太平洋地域が市場を支配しており、台湾、中国、日本、韓国、シンガポールなどが主要拠点となっています。これらの国は、半導体製造集積地として強固なサプライチェーンを構築しています。
日本は、優れたエンジニアリング技術、高品質な自動車半導体分野、そして先端材料開発力により、OSAT分野で重要なポジションを占めています。日本のOSAT企業は、高性能コンピューティング（HPC）、5G通信、車載用半導体などの分野で、先進的なパッケージング技術を駆使し、競争力を維持しています。
世界的に見ても、OSAT企業は熱管理、微細化、異種集積（heterogeneous integration）などの分野で技術革新を支えています。また、ファウンドリとの協業強化により、半導体製造のエンド・ツー・エンドサービスの提供が拡大しています。
