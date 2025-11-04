日本の廃熱発電市場規模、シェア、動向、成長および予測（2025年～2035年）
KDマーケット・インサイト社は、市場調査報告書『日本の廃熱発電市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』を発表いたしました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行うことを支援します。本調査報告書では、KDマーケット・インサイトの研究者が一次および二次の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、および市場参入戦略（GTM）の理解を行いました。
日本の廃熱発電市場に関する調査レポートによると、市場は2025～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）13.7％を示し、2035年末までに市場規模XX百万米ドルに達すると予測されています。2025年には、市場規模は収益XX百万米ドルと評価されました。
日本の廃熱発電市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
日本の廃熱発電（WHPG）市場は、エネルギー効率化、カーボンニュートラルの実現、産業の持続可能性への取り組みを背景に拡大しています。廃熱発電とは、産業プロセスなどで発生する余剰熱エネルギーを回収し、電力へと変換する技術であり、省エネルギーと排出削減の両面で重要な役割を果たしています。これは、日本が目指す低炭素経済への移行における中核的要素のひとつです。
日本は世界有数の工業国であり、セメント、鉄鋼、ガラス、化学、石油化学などの分野で大量の廃熱が発生しています。脱炭素化や資源最適化への意識の高まりにより、これらの産業で廃熱回収技術の導入が進んでいます。さらに、エネルギー管理を義務付ける省エネ法のもと、政府による再生可能・代替エネルギー促進策が市場成長を後押ししています。
有機ランキンサイクル（ORC）や超臨界CO?サイクル、高性能熱交換器などの技術進化により、エネルギー変換効率が向上し、経済的な導入が可能になっています。また、技術プロバイダーと産業事業者との協業により、日本各地の製造業やエネルギー多消費産業で大規模な廃熱発電プロジェクトが進行中です。
市場規模とシェア
日本の廃熱発電市場は、産業の近代化と未利用熱源の有効活用を重視する国家戦略のもと、着実に拡大しています。特に、セメント焼成炉、製油所、製鉄所などにおける導入が進み、産業部門の電力構成において廃熱の寄与度が高まっています。
政府による助成金、研究開発支援、民間のエコ・イノベーション投資などが市場成長を支えています。2030年の温室効果ガス削減目標および2050年カーボンニュートラル実現に向け、産業界では廃熱発電システムの導入を加速させています。
現在、セメント・金属加工・化学製造が導入の大半を占めていますが、データセンター、地域熱供給、焼却施設などの新たな分野でも応用が進んでいます。
成長要因
エネルギー効率化に関する政府政策 - 産業の脱炭素化と廃熱活用を推進する国家プログラム。
2050年カーボンニュートラル目標 - サステナビリティ基準達成に向けたエネルギー回収投資の拡大。
産業エネルギーコストの上昇 - 廃熱回収による電力コスト削減効果。
技術進歩 - 高効率ORCシステムや先進的熱管理技術の導入。
