史上初、日本人3選手ドジャース同時在籍が“初”セットに！＜MLB公式ライセンス商品＞ 大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が揃った「ビッグヘッド・ミニボブルヘッド3体セット」発売！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333399&id=bodyimage1】
株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：遠藤祐一）が運営する、日本最大級のスポーツ・音楽・映画・ドラマ・アニメ公式グッズ・ストア「PGS」（https://www.pgs.ne.jp）では、MLBロサンゼルス・ドジャースに集結した日本人スター選手 大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希 をモチーフとした特別仕様アイテム「ビッグヘッド・ミニボブルヘッド3体セット」を、PGS SHO-TIME オンラインストアにて発売いたします。
本商品は、MLB公式ライセンスのもと制作した公式コレクターズアイテムで、3選手が一堂に会する“初”の公式商品となります。
■ 商品のポイント
日本野球界の象徴となる3選手が一堂に
2019年以来6年ぶりに日本で開催されたMLB公式戦「開幕戦 2025 東京シリーズ」。
大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希がそろって出場した歴史的な舞台を記念した商品です。
メジャーを舞台に活躍する大谷翔平（#17）、挑戦を果たした山本由伸（#18）、そして将来が嘱望される佐々木朗希（#11）。日本を代表する3人がドジャースで共演する歴史的瞬間が形となった公式アイテムです。
“初の3体セット”として話題性抜群
これまで単体での商品は存在しましたが、3人揃ったコレクション商品は今回が初。
ファンやコレクターはもちろん、スポーツニュース性の高いアイテムです。
ビッグヘッドのユニークデザイン
愛嬌ある大きなヘッドと精巧な造形で、飾るだけで存在感を放つ仕上がり。
■ 商品概要
商品名：LOS ANGELES DODGERS（MLB） - MLB公式 ドジャース 日本人スター選手 大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希 / 限定ビッグヘッド・ミニボブルヘッド 3体セット
仕様：大谷翔平（バッティング）、山本由伸（ピッチング）、佐々木朗希（ピッチング）の3体セット
サイズ：高さ 約11.5cm（約4.5インチ）
素材：レジン製
MLB公式ライセンス商品
対象年齢：14歳以上
重量：約567g
販売：
・PGS オンラインストア：https://www.pgs.ne.jp/
ドジャース日本人トリオの歴史的共演を記念した限定アイテム。ファン待望の“初”公式セットが、オンラインで発売となります。
■ 発売背景
2025年、ドジャースに日本人スター選手が3人同時に在籍するのは史上初の出来事です。
「投打の二刀流」で世界を魅了する大谷翔平、MLB挑戦を果たした山本由伸、そして“令和の怪物”佐々木朗希。この3人が一堂に会することは、日本の野球ファンにとって歴史的な瞬間であり、スポーツ文化を象徴する出来事といえます。
今回の公式商品は、その記念を形として残すコレクターズアイテムとなります。
■ PGSについて
PGSは、スポーツ・映画・音楽・アニメなど、世界のエンターテイメント公式グッズを扱う日本最大級の公式ストアです。
MLBをはじめ、THE BEATLES、OASIS、QUEEN、LED ZEPPELINなどのロック公式商品まで、国内外のライセンスアイテムを幅広く展開。
ファンとエンターテイメントをつなぐ“公式グッズのハブストア”として、多くの熱狂を届け続けています。
配信元企業：株式会社JAMSHOPPING
