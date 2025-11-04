「ゲームパビリオンjp」がオンラインゲームアワード「SHIBA GAME AWARD 2025 WINTER」の協力パートナーに決定
株式会社SQOOL（東京都港区、代表取締役：加藤賢治）が運営するオンラインゲームアワード「SHIBA GAME AWARD」実行委員会は、2025年11月4日（火）、「SHIBA GAME AWARD 2025 WINTER」の協力イベントパートナーに「ゲームパビリオンjp」が参加したことを発表しました。
参加日は2025年10月31日（金）。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333396&id=bodyimage1】
ゲームパビリオンjpは、大阪で開催されるインディーゲームを中心としたゲームの展示会です。次回は2026年3月28日（土）に開催予定で、今回で5回目の開催となります。会場は大阪・京セラドーム9階「スカイホール」に移り、イベント当日はインディーゲームクリエイター、パブリッシャーに加え、ストリーマーも参加予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333396&id=bodyimage2】
今回の「SHIBA GAME AWARD」と「ゲームパビリオンjp」の協力体制は、相互PRを基本理念とし、インディーゲームクリエイター支援や業界発展への寄与拡大を目的としています。
「ゲームパビリオンjp」は2025年11月1日（土）から出展の申し込み受付を開始しています。
https://gamepavilion.jp/exhibitor-application/
SHIBA GAME AWARD公式サイト
https://shibagameaward.com/
ゲームパビリオンjp公式サイト
https://gamepavilion.jp/
その他関連サイト
SQOOL.NETゲーム研究室：https://sqool.net/
株式会社SQOOL：https://sqool.co.jp/
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@gamestudylab
配信元企業：株式会社SQOOL
プレスリリース詳細へ