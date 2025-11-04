JACCA第30回セミナー：ジグザグ木村氏登壇 これからの越境EC成功への鍵 11月20日（木）18時から（登壇者：木村寿人氏）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333355&id=bodyimage1】
JACCA第30回セミナー：ジグザグ木村氏登壇
これからの越境EC成功への鍵
11月20日（木）18時から（登壇者：木村寿人氏）
一般社団法人日本越境EC協会（本社：東京都新宿区 略称JACCA ジャッカ 代表理事 恩蔵 優）は11月20日（木）18時JACCA第30回セミナー：ジグザグ木村氏登壇 これからの越境EC成功への鍵 を行います。
詳細と申し込みURL https://jacca-crossborder.com/seminar/20251120/
今回は、欧州・米国での拠点立ち上げ実績、日本国内だけでなく海外での事業構築に携わってきた株式会社ジグザグの木村寿人氏に、これからの越境EC成功への鍵というテーマでご登壇いただきます。実際に海外に駐在し、越境EC、海外ECに携わってこられた木村氏のお話しは、リアルな成功談、失敗談が聞ける、またとない機会となります。
セミナーの内容
・越境EC×インバウンドの最新動向と需要の源泉
・現場で立ちはだかる“リアルな壁”と落とし穴
・成功への実務設計とは？
・成功事例と失敗事例からの学び
＊今回も満席が予想されますので、是非お早めにご登録ください！
登壇者プロフィール
木村 寿人氏 株式会社ジグザグ グローバルマーケティング管掌
多言語CX・国際物流・フルフィルメント領域の越境EC専門家。
日時 2025年11月20日（木曜日）17時30分開場 18時スタート
場所 東京都港区新橋3-16-10 リカム4ビル 3階
白金魚 プラチナフィッシュ バル 桜田公園前店
セミナー方法 リアルのみ（ZOOM配信はありません）
参加人数 20名限定
費用 ゴールドパートナー：5,000円（税込）
特別法人会員：7,000円（税込）
無料会員：9,000円（税込）
非会員：12,000円（税込）
※セミナーと懇親会込みの総額です。
※懇親会のみご参加は出来ません。あらかじめご了承ください。
※セミナー費用は、当日現金にてお支払い下さい。領収書を発行させていただきます。
※スケジュール
セミナー（登壇者によるプレゼン及び質疑応答）：1時間半程
食事とお酒を囲んだ懇親会：2時間程（21:30が終了目処）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本企業の越境ECの基礎固めからさらなる発展を目指し、メーカーや小売業界を守り、日本経済の発展にお役立ちできるように日本越境EC協会は活動していきます。
一般社団法人日本越境EC協会は2023年3月3日に設立致しました。
一般社団法人日本越境EC協会 https://jacca-crossborder.com/
住所：〒163-0532 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル32階
メールアドレス：info-customer@jacca-crossborder.com
代表理事 恩蔵 優 専務理事 出口 允博 専務理事 川連 一豊 事務局長 服部 愛子
お問い合わせは下記からお願いいたします。
https://jacca-crossborder.com/inquiry/
配信元企業：一般社団法人日本越境EC協会
JACCA第30回セミナー：ジグザグ木村氏登壇
これからの越境EC成功への鍵
11月20日（木）18時から（登壇者：木村寿人氏）
一般社団法人日本越境EC協会（本社：東京都新宿区 略称JACCA ジャッカ 代表理事 恩蔵 優）は11月20日（木）18時JACCA第30回セミナー：ジグザグ木村氏登壇 これからの越境EC成功への鍵 を行います。
詳細と申し込みURL https://jacca-crossborder.com/seminar/20251120/
今回は、欧州・米国での拠点立ち上げ実績、日本国内だけでなく海外での事業構築に携わってきた株式会社ジグザグの木村寿人氏に、これからの越境EC成功への鍵というテーマでご登壇いただきます。実際に海外に駐在し、越境EC、海外ECに携わってこられた木村氏のお話しは、リアルな成功談、失敗談が聞ける、またとない機会となります。
セミナーの内容
・越境EC×インバウンドの最新動向と需要の源泉
・現場で立ちはだかる“リアルな壁”と落とし穴
・成功への実務設計とは？
・成功事例と失敗事例からの学び
＊今回も満席が予想されますので、是非お早めにご登録ください！
登壇者プロフィール
木村 寿人氏 株式会社ジグザグ グローバルマーケティング管掌
多言語CX・国際物流・フルフィルメント領域の越境EC専門家。
日時 2025年11月20日（木曜日）17時30分開場 18時スタート
場所 東京都港区新橋3-16-10 リカム4ビル 3階
白金魚 プラチナフィッシュ バル 桜田公園前店
セミナー方法 リアルのみ（ZOOM配信はありません）
参加人数 20名限定
費用 ゴールドパートナー：5,000円（税込）
特別法人会員：7,000円（税込）
無料会員：9,000円（税込）
非会員：12,000円（税込）
※セミナーと懇親会込みの総額です。
※懇親会のみご参加は出来ません。あらかじめご了承ください。
※セミナー費用は、当日現金にてお支払い下さい。領収書を発行させていただきます。
※スケジュール
セミナー（登壇者によるプレゼン及び質疑応答）：1時間半程
食事とお酒を囲んだ懇親会：2時間程（21:30が終了目処）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本企業の越境ECの基礎固めからさらなる発展を目指し、メーカーや小売業界を守り、日本経済の発展にお役立ちできるように日本越境EC協会は活動していきます。
一般社団法人日本越境EC協会は2023年3月3日に設立致しました。
一般社団法人日本越境EC協会 https://jacca-crossborder.com/
住所：〒163-0532 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル32階
メールアドレス：info-customer@jacca-crossborder.com
代表理事 恩蔵 優 専務理事 出口 允博 専務理事 川連 一豊 事務局長 服部 愛子
お問い合わせは下記からお願いいたします。
https://jacca-crossborder.com/inquiry/
配信元企業：一般社団法人日本越境EC協会
プレスリリース詳細へ