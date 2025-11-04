日本国内クーリエ・エクスプレス・パーセル（CEP）市場規模、シェア分析、成長見通しおよび予測（2025～2035年）
KDマーケットインサイトは、『日本国内クーリエ・エクスプレス・パーセル（CEP）市場の将来動向と機会分析 ― 2025年から2035年』というタイトルの市場調査レポートを発表しました。本レポートでは、現在の市場動向と将来の成長機会に関する情報を網羅し、読者が的確なビジネス判断を下せるよう支援しています。調査では、一次および二次分析手法を用いて市場競争を評価し、競合他社のベンチマーキングおよび市場参入（GTM）戦略の把握を行いました。
日本国内クーリエ・エクスプレス・パーセル（CEP）市場に関する調査レポートによると、市場は2025～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）6.4％を示し、2035年末までに市場規模527億米ドルに達すると予測されています。2025年には、市場規模は収益271億米ドルと評価されました。
日本国内クーリエ・エクスプレス・パーセル（CEP）市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、製造業者および将来展望
市場概要
日本の国内クーリエ・エクスプレス・パーセル（CEP）市場は、国内の旺盛な電子商取引（Eコマース）産業、急速な都市化、物流分野での技術革新によって力強く持続的な成長を遂げています。世界有数の高度にデジタル化された経済である日本は、消費者および企業の配送需要を支える効率的かつ信頼性の高い物流インフラを整備しています。
この市場は、国内の短距離から中距離における小包や書類の配送サービスを対象としており、高い人口密度、強固な小売業、即日・翌日配送に対する需要の高まりが、企業活動および消費者満足度を維持するための重要な要素となっています。
主要物流企業、Eコマース事業者、小売業者は、自動化、人工知能（AI）、ルート最適化技術を活用し、配送スピードとコスト効率の改善を進めています。また、環境意識の高まりを受け、物流企業は電気自動車（EV）、スマートロッカー、カーボンニュートラル配送拠点などの「グリーン配送モデル」への投資を加速させています。
市場規模とシェア
日本の国内CEP市場はアジア太平洋地域で最大級の市場であり、高度なインフラ、消費者の高い期待水準、成熟したサービスネットワークに支えられています。市場は主にクーリエおよびパーセル配送が中心であり、特にEコマース配送が最も急成長しています。
業界推計によると、日本国内では年間数十億件規模の小包が取り扱われており、オンラインショッピングの普及に伴いその数は増加の一途をたどっています。ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便などの主要物流企業が大きなシェアを占める一方、デジタル物流プラットフォームや新規参入企業も中小企業（SME）向けにサービスの利便性を拡大しています。
市場構成では、**B2C（企業対消費者）が最大のボリュームを占め、次いで製造業や小売サプライチェーンによるB2B（企業間取引）**が続きます。また、**C2C（個人間取引）**もメルカリや楽天フリマなどのリセールプラットフォームの普及により安定した成長を見せています。
成長要因
Eコマース産業の拡大 - オンライン販売の急増により、効率的なラストマイル配送や即日配送への需要が増加。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/748
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333349&id=bodyimage1】
