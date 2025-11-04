パワー系アクション俳優とは、日本のアクション映画界の変革者 パワー系アクション俳優の先駆者 大東賢
「パワー系アクション俳優」とは、リアルな筋肉や握力、格闘技の経験に裏打ちされた肉体を使った、説得力や迫力のあるアクションを演じる俳優のことです。単なる演技ではなく、「本物の肉体派」として、映像に自然な説得力と破壊力をもたらします。
具体的な特徴は以下の通りです。
☆肉体派
筋肉質で体格に恵まれていることが多く、その肉体を駆使したアクションシーンが特徴です。
☆格闘技・武道経験
スポーツや武道、格闘技（空手、少林寺拳法、日本拳法、アームレスリングなど）の経験が豊富な俳優が多く、それを活かした説得力のある動きを見せます。
☆迫力重視
華麗さや俊敏さよりも、一撃の重みや力強さ、殴り合って倒すといった迫力あるアクションを重視します。
ハリウッドでは、1970年代から1980年代にかけて活躍したブルース・リーやアーノルド・シュワルツェネッガーなどが、この系統の先駆けとして知られています。
日本では、大東賢さんが「パワー系アクション俳優の先駆者」として、このようなスタイルのアクションを追求し、第一人者でもあり、大東賢監督の「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の共演者として白川奉信さんと日本のアクション映画界に変革をもたらそうとしています。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。憧れの倉田保昭さんのアクションクラブ大阪でアクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
大東賢さんは倉田保昭さん、藤岡弘、さん、堀田眞三さん、掛布雅之さん等の大スターとの交流があり、その交流からパワーを得て、パワー系アクション俳優の先駆者、監督として日本のアクション映画界にアームレスラーやボディビルダー等も活躍できるアクション映画製作を目指し、日本のアクション映画界に新風を巻き起こしています。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」にはムスタング大佐役でボディビル元日本王者の白川奉信さんが出演しています。白川奉信さんもパワー系アクション俳優として活動している俳優です。
「運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」作品情報
２０２５年5月～9月上旬にかけて国内最大の映画サイト、シネマトゥディで自主映画でありながら商業映画の名作と並び、注目作品で常にトップ上位として話題になっています。
