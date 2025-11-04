ゆめタウン佐賀19周年誕生祭 × PGS 特別コラボ企画「PGS SHO-TIME 大谷翔平 公式グッズ特集ストア」11月13日（木）～11月24日（月・祝）期間限定オープン！
ロサンゼルス・ドジャース 2年連続ワールドシリーズ制覇！
ゆめタウン佐賀19周年誕生祭にて
「PGS SHO-TIME 大谷翔平 公式グッズ特集ストア」開催！
世界限定ボブルヘッドやMLB公式アイテムが佐賀に集結！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333345&id=bodyimage1】
ゆめタウン佐賀（所在地：佐賀県佐賀市兵庫北5丁目14-1）は、「ゆめタウン佐賀19周年誕生祭」において、世界のエンターテインメント公式商品を扱う「PGS」（運営：株式会社JAMSHOPPING／代表取締役：遠藤祐一）とコラボレーションし、MLBスーパースター・大谷翔平選手の公式ライセンス商品を特集する特別企画として、
「PGS SHO-TIME 大谷翔平 公式グッズ特集ストア」を、1階セントラルコートにて2025年11月13日（木）～11月24日（月・祝）の期間限定で開催いたします。
今、野球界はロサンゼルス・ドジャースが2年連続でワールドシリーズ制覇という歴史的快挙に沸いています。
その中心で眩い輝きを放つのが、“二刀流”の象徴として世界中のファンを魅了し続ける大谷翔平選手。
その熱狂を、ゆめタウン佐賀の誕生祭に合わせて、地域の皆さまへ届ける特別企画が実現しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333345&id=bodyimage2】
【ストア概要】
イベント名称：ゆめタウン佐賀19周年誕生祭
「PGS SHO-TIME 大谷翔平 公式グッズ特集ストア」
開催期間：2025年11月13日（木）～11月24日（月・祝）
開催場所：ゆめタウン佐賀 1階 セントラルコート（佐賀県佐賀市兵庫北5丁目14-1）
営業時間：10:00～19:00
主催：ゆめタウン佐賀（株式会社イズミ）
コラボ企画・商品提供：株式会社JAMSHOPPING（PGS）
公式サイト：https://pgs-shotime.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333345&id=bodyimage3】
世界限定「大谷翔平ボブルヘッド」佐賀初登場！
史上初！大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希 ―
日本人3選手がドジャースで同時在籍した歴史的瞬間を記念した
**ロサンゼルス・ドジャース MLB公式「日本人スター選手 3体セット」**が登場。
「2024 World Series Champion Player」バッター版、
「Rising Again」ピッチャー版など、MLB公式限定モデルも販売！
2年連続ワールドシリーズを制したドジャースと大谷選手の躍動を象徴する、
貴重なコレクターズアイテムをこの機会にお見逃しなく。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333345&id=bodyimage4】
話題の「スキンケア・スワイプ」Tシャツ販売
MLBPA公式ライセンスブランド RotoWear（ロトウェア） 製。
大谷選手の“あのスワイプポーズ”を大胆にデザインした人気Tシャツが登場。
アメリカ本国でも話題となった人気モデルを、日本国内で手に入れるチャンス！
その他の注目デザインも多数販売いたします。
東京ドームで話題を呼んだ“2025年東京シリーズ公式記念商品”を最終販売！
今年、東京ドームで開催された「MLB東京シリーズ2025」公式記念グッズの中から、
人気のバルーン・トートバッグやさがら刺繍ポーチなど、完売必至のアイテムを数量限定で最終販売！
ドジャース×大谷選手の快進撃と連動した、最後のチャンスをお見逃しなく。
ダルビッシュ有選手「日米通算200勝記念ボブルヘッド」
や山本由伸選手の公式アイテムも登場！
MLBの魅力が一堂に集結する、ファン垂涎の期間限定ストアとなります。
【ゆめタウン佐賀について】
「ゆめタウン佐賀」は、佐賀県最大級のショッピングモールとして約180の専門店を展開。
3,500台収容の大型駐車場を備え、JR佐賀駅からもアクセス良好。
2025年で開業19周年を迎え、地域の暮らしと文化を支える“佐賀のランドマーク”です。
公式サイト：https://www.izumi.jp/tenpo/saga
【PGSについて】
PGSは、スポーツ・音楽・映画・アニメなど、世界のエンターテインメント公式グッズを扱う日本最大級の公式ストアです。
MLBなどのスポーツ関連商品から、THE BEATLESやOASISなどのロックグッズまで、国内外の公式ライセンスアイテムを幅広く展開しています。
公式サイト：https://www.pgs.ne.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333345&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社JAMSHOPPING
プレスリリース詳細へ