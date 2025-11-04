「ファミスタ オンライン対戦」の体験会（無料）を開催
2025年11月4日
ファミスタオンライングループ
ファミスタ東京
初代ファミスタ大阪交流会
「ファミスタ オンライン対戦」の体験会（無料）を開催
ファミスタをオンラインで対戦したい方を対象に、愛好家によるオンライン対戦の体験会（無料）を開催しますので、お知らせいたします。
1.体験会の情報
内容：初代ファミスタのオンライン対戦の体験会
＊ソフトの立ち上げ、サーバーの接続、オンライン対戦、試合終了までの流れを体験していただきます
日時：2025年11月16日（日）16：30～18：00
場所：東大阪市森河内西2-36-15（NPO法人夢検定協会）
対象：ファミスタのオンライン対戦に関心のある方
料金：無料
定員：10名
締切：11月14日（金）24：00
申込先：ファミスタ オンライングループのDM（https://x.com/FSDB1027）
その他：ノート型パソコンやコントローラーをお持ち込みいただければ、設定等のサポートもいたします
2.オンライン対戦の状況（参考）
ファミスタの愛好家が毎日オンライン対戦をしています。大会だけでなく、レーティングによるポイント制、段位なども導入しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333344&id=bodyimage1】
3．権利関係等
ファミスタは株式会社バンダイナムコエンターテインメントの登録商標です。
