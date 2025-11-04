山本由伸、60年ぶりの“伝説級快投”をTシャツで刻むRotoWear製「Losing Isn’t An Option（何としても負けるわけにいかないので）」Tシャツ登場！
株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：遠藤祐一）が運営する、日本最大級のスポーツ・音楽・映画・ドラマ・アニメ他公式グッズ・ストア「PGS」（https://www.pgs.ne.jp）は、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手が見せた“歴史的快投”を称えた公式ライセンスTシャツ「Losing Isn’t An Option」の予約販売を開始いたしました。
2025年10月26日（日本時間）、山本投手は敵地トロントで行われたワールドシリーズ第2戦に先発。
9回4安打無四球8奪三振・1失点の完投勝利を記録し、チームを1勝1敗のタイに戻しました。
この圧巻のパフォーマンスは、メジャー史上でも“60年ぶり2度目”の快挙として全米を震撼させています。
そんな“勝負の男” 山本由伸の信念を象徴する一言──「Losing Isn’t An Option（何としても負けるわけにいかないので）」──をTシャツに刻んだ、RotoWear（ロトウェア）製・MLB選手会公式ライセンスTシャツがついに登場。PGSでは、どこよりも早く2025年10月26日（日）より予約受付を開始いたしました。
本商品は、米国の人気アパレルブランド「RotoWear（ロトウェア）」が、MLB選手会（MLBPA）公認ライセンスのもと制作した正式な公式Tシャツです。
■ 勝ちにこだわる男、伝説を再現
今季ポストシーズンで2試合連続完投を達成した山本由伸。MLBでこの記録を残したのは、過去にわずか一人。
60年ぶりに伝説を再現したその姿は、まさに「Losing Isn’t An Option」という言葉を体現しています。
このTシャツは、単なるファッションではなく──“勝利に挑む者すべてへのメッセージ”です。
■ 商品情報
商品名： Losing Isn’t An Option RotoWear（ブランド） Tシャツ
価格：5,800円（税込）
サイズ：S / M / L / XL
ブランド：RotoWear（ロトウェア）
カラー：ドジャーブルー
素材：リングスパンコットン／ポリエステル混紡
ライセンス：MLB選手会（Major League Baseball Players Association）公式ライセンス商品
発売予定：2025年11月下旬
販売サイト：https://www.pgs.ne.jp/
■ PGSについて
PGSは、スポーツ・映画・音楽・アニメなど、世界のエンターテイメント公式グッズを扱う日本最大級の公式ストアです。
MLBをはじめ、THE BEATLES、OASIS、QUEEN、LED ZEPPELINなどのロック公式商品まで、国内外のライセンスアイテムを幅広く展開。
ファンとエンターテイメントをつなぐ“公式グッズのハブストア”として、多くの熱狂を届け続けています。
