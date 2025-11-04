【アップグレード】StreamFab Fandango at Home Downloader、圧巻の4Kダウンロードに対応！
皆様に素晴らしいアップグレードのお知らせです！
この度、「StreamFab Fandango at Home Downloader」が、息をのむような高精細な4K品質での動画ダウンロードに正式に対応いたしました。
お気に入りのコンテンツを、かつてないクオリティで保存し、お楽しみいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333328&id=bodyimage1】
【主な新機能・特徴】
◎鮮明な4K解像度でダウンロード： お気に入りの動画を、非常にクリアな4K画質でダウンロードできます。
◎H265コーデックによる高画質・高圧縮： 新しいH265コーデックに対応し、より優れた圧縮品質を実現しました。
◎映画のような視聴体験： 4K HDR10およびDolby Vision（ドルビービジョン）をサポート。ご自宅でまるで映画館のようなリッチな映像体験に浸ることができます。
この機会に、さらに進化したStreamFab Fandango at Home Downloaderをぜひお試しください。
StreamFabの詳細やご購入については、
公式キャンペーンページをご覧ください：https://streamfab.dvdfab.org/promotion.htm
【StreamFabについて】
StreamFabは、DVDFab傘下の評価の高いサブブランドであり、世界中のユーザーに最も包括的なストリーミング動画ダウンロードソリューションを提供することに特化しています。業界をリードする技術とユーザー体験への徹底したこだわりにより、StreamFabは何百万人ものユーザーから信頼される選択肢となっています。
配信元企業：日進斗金合同会社
