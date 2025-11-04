奈良「リストランテ・ボルゴ・コニシ」 Italian Week 100出展記念として作曲家コーニッシュによる新作《神鹿 SHINROKU》を初披露 ―奈良とイタリア、料理と音が響き合う“体験する芸術”
2025年11月1日（土）より、奈良のリストランテ「ボルゴ・コニシ」にて、宙の音株式会社（代表取締役：小西宏明、小西絢乃／東京都八王子市／以下宙の音）所属作曲家でありアーティストのコーニッシュによる書き下ろし音楽《神鹿 SHINROKU（しんろく）》が店内で流れはじめます。
本作は、日本全国のイタリア料理店100店が参加する大型イベント「Italian Week 100（IW100）」への出展を記念して制作されたもので、奈良という土地とイタリアの精神を、“音”と“料理”の響きでつなぐ新しい試みです。
● 《神鹿 SHINROKU》-- 味覚と聴覚が共鳴する60分の旅
《神鹿 SHINROKU》は、全9曲・約60分にわたる組曲で、ボルゴ・コニシが提供する特別コースの各皿に合わせて構成されています。笙・箏・尺八といった日本の伝統楽器に、マンドリンやバンドネオンなどの西洋楽器が重なり合い、奈良の静寂とイタリアの生命力がひとつに溶け合うように響きます。
「Musica（音楽）」という言葉に隠れた“Sica（＝鹿）”の響きから着想を得たという本作は、奈良の象徴である神鹿をモチーフに、“音”と“食”を通して人と自然、東と西、過去と未来をつなぐ“精神の旅”を描いています。
● 奈良とイタリアの美が出会う場所
このプロジェクトは、ボルゴ・コニシの山嵜正樹シェフと、作曲家コーニッシュの出会いから生まれました。共に「料理や音楽は、ただ味わうものではなく、感じ、考えるための芸術である」と信じ、空間全体を一つの作品として設計しています。
店内に流れる音楽は、単なるBGMではなく、料理の香りや余韻、そして奈良の空気までも包み込みながら、訪れる人の五感を静かに解きほぐしていきます。
一皿ごとに変化する音の表情が、まるで旅のように時間を導き、“食べること”そのものがひとつの物語になるようにデザインされています。
● 新しい「レストラン体験」へ
この取り組みは、「音楽」と「料理」を対等に扱い、
空間全体を一つの“作品”として体験できる新しいレストラン文化の形を提案しています。
料理を味わいながら、音が心に染みていく--
それは、ただの食事ではなく、**“感性で旅をする時間”**です。
奈良という古都で、日本とイタリア、料理と音楽、シェフと作曲家が響き合う。
その場所にしか生まれない、一期一会の体験がここにあります。
● Italian Week 100（IW100）について
日本全国のイタリア料理店100店が参加する大型レストランイベント。2025年度の統一テーマは「パスタの存在証明」。各店が独自の哲学を込めた特別メニューを展開し、日本におけるイタリア料理の新たな価値を探ります。
公式サイト：
https://italianweek100.com
● 作品情報
作品名： 《神鹿 SHINROKU》
作曲・プロデュース： コーニッシュ（Conisch）
制作： 宙の音株式会社（Soranone INC.）
編成： 和楽器＋西洋楽器による組曲（全9曲・約60分）
初回再生開始日： 2025年11月1日（土）
再生場所： リストランテ・ボルゴ・コニシ（奈良県奈良市）
■ 山嵜 正樹
学生時代のアルバイトをきっかけに、料理人の道へ。奈良市にあったパスタ専門店「ピア ット」で 11 年間修業した後、2007 年 6 月にオーナーシェフとして「ベッカン・ピアット 」をオープン。2014 年に「リストランテ ボル ゴ・コニシ」と屋号を改め現在に至る。
