【新機能】StreamFab Video Downloader、待望のライブ動画ダウンロードに対応開始！
ライブストリーミングファンの皆様に、エキサイティングなお知らせです！
この度、StreamFab Video Downloaderはメジャーアップデートを行い、YouTube、Twitch、Bilibiliなどの人気プラットフォームで開催されるライブ動画のダウンロードに正式に対応いたしました。
もう二度と、大切なライブイベントを見逃す心配はありません。
主な新機能・特徴：
・ライブコンテンツのリアルタイム録画： 放送中のライブ動画を、リアルタイムで簡単にダウンロードできます。
・スマート自動停止機能： ダウンロードを開始するだけで、あとはStreamFabにお任せください。ライブストリームが終了すると、自動的にダウンロードを停止し、ファイルを保存します。
・YouTubeストリームの完全ダウンロード： YouTubeライブに遅れて参加してしまっても問題ありません。当社のダウンローダーは、ライブストリーム全体を最初から最後までキャプチャすることができます。
この新機能により、お気に入りのストリーマーのライブ配信や、見逃したくないオンラインイベントを、いつでも好きな時にオフラインでお楽しみいただけます。
ぜひこの機会に、進化したStreamFabをお試しください。
【StreamFabについて】
StreamFabは、DVDFab傘下の評価の高いサブブランドであり、世界中のユーザーに最も包括的なストリーミング動画ダウンロードソリューションを提供することに特化しています。業界をリードする技術とユーザー体験への徹底したこだわりにより、StreamFabは何百万人ものユーザーから信頼される選択肢となっています。
配信元企業：日進斗金合同会社
