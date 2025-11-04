世界のデータ収益化市場は年平均成長率25.1%で急成長
導入
データ収益化とは、データリソースから経済的利益や価値を引き出すプロセスです。データ資産とは、組織が取得、保管、分析、または配布する生データ、結合データ、または推論データを指します。データ収益化は、外部組織へのデータ販売、データ駆動型製品・サービスの開発、データによる既存オファーの強化、データ活用によるコストやリスクの削減など、様々なアプローチで実現できます。データ収益化は、主に直接型と間接型の2つのアプローチに分類できます。直接型データ収益化は、金銭的な報酬と引き換えにデータを交換するものであり、間接型データ収益化は、データを活用して企業業績や顧客満足度を向上させるものです。
市場動向
データ生成の増加が世界市場を牽引
市場は、様々なソースから得られるデータの量と種類の増大により成長を続けています。シスコの年次インターネットレポート2018-2023では、2023年までに世界人口のほぼ3分の2がインターネットにアクセスできると予測されています。その年までに、世界のインターネットユーザー数は53億人に達し、世界人口の66%を占めると推定されています。これは、2018年の39億人（世界人口の51%を占めていた）から増加しています。これにより、生成されるデータ量の増加が見込まれ、データ収益化市場の好調な推移を示しています。
さらに、ソーシャルメディアとeコマースの普及は、人々の購買行動を根本的に変えました。消費者データは、整理された形式と整理されていない形式の両方で拡大しています。そのため、業界関係者は、最新のインサイトを取得することで、これらの情報を活用し、ビジネス目標の向上に役立てています。これらのインサイトは、効率性を高めることで、マーケティング、営業、オペレーション、サプライチェーン管理の効果を高めます。Google LLCの2020年の広告収入は1,469.2億米ドルに達し、前年比8.98%の成長率を示し、広告業界の好調なトレンドを示しています。データの多様性、量、速度の急速な増加は、データの収益化につながり、市場の拡大を牽引しています。
主要プレーヤーによる戦略的取り組みが大きなチャンスを創出
この市場の主要企業は、合併・買収、事業拡大、協業、新製品投入といった戦略的取り組みに積極的に取り組み、市場リーダーとしての地位を強化しています。例えば、2023年2月、SnowflakeはMobile World Congress Barcelona 2023に先立ち、データクラウド機能を拡張し、特に通信業界向けに「Telecom Data Cloud」を発表しました。このプログラムは、通信企業がデータから収益を生み出し、業務効率を向上させることを支援することを目的としています。
さらに、2023年9月には、Gulp DataとEagle Alphaが提携し、データ収益化の商業的可能性を高め、希薄化のない資金調達を迅速化しました。この提携により、大企業だけでなく中小企業も、データを貸借対照表上の真の資産として認識できるようになります。安全なデータプラットフォームと情報へのアクセスを提供することで、これらの組織はデータセットの価値を最大限に活用できるようになります。結果として、これらの取り組みは市場成長の機会を生み出します。
