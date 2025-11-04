【富士ワーケーションベース】災害時でも使える自立型ワーケーション住宅である”富士ワーケーションベース“の賃料が、お手軽な月別の賃料（冬季20万円～夏季50万円）になりました！1カ月から貸出OK！
IT業務のリスク分散拠点・BCP設備・保養施設など、多様な使い方が考えられる“富士ワーケーションベース”。
富士山の麓で安全性・通信・電力を確保し、仕事と家族の両方に快適な環境をお楽しみになりませんか？
一カ月からの定期借家契約となります。月別賃料は下の表をご覧ください。パンフレットは平均の月額30万円を表示しております。１年以上の契約でしたら、年間計360万円のところを327万円で賃貸いたします。
貸主 株式会社鳴龍
代表取締役 杉粼俊一
免許番号 神奈川県知事（5）第24391号
〒226-0027 神奈川県横浜市緑区長津田7-14-24
TEL：045-981-7701 FAX：045-981-1699
事業内容：不動産売買・賃貸
【本件に関するお問い合わせ、内見のご相談】
会社名：株式会社鳴龍
TEL：045-981-7701 FAX：045-981-1699
担当者：楠田亜紀子
E-Mail：a_kusuda@ymail.ne.jp
配信元企業：株式会社鳴龍
