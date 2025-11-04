株式会社東京商工リサーチ（以下、TSR）は、このたび「TSR中小企業経営指標」2025年版を、WEBサービスとしてリニューアルいたしました。

「TSR中小企業経営指標」は、中小企業の財務状況を多角的に分析できるツールとして、自社・取引先・競合先の経営実態把握や与信管理に幅広くご活用いただいてきました。従来のCD-ROM版からWEB版へと刷新し、よりスピーディーに、より手軽に財務分析が可能になりました。

中小企業経営指標とは？

“財務データ量日本一”のTSRが提供する約29万社の財務データをもとに、業種別標準財務比率57項目を収録しています。3つのメニューで自社・取引先・ライバルの財務状況を、手軽に分析できます。

【集計対象決算期】2024年1月期～12月期

【業種分類】1,647業種（大分類18業種、中分類89業種、小分類394業種、細分類1,146業種）

1．標準財務比率検索

・ 業種別総平均・黒字企業平均を収録

・ 売上高別の比率検索も可能

・ 2業種・57項目の財務比率を比較表示

2．財務分析

・ 決算書を入力するだけで即・分析

・ 最大3期分の財務比率を時系列で比較

・ レーダーチャートで強み・弱みを一目で把握

3．財務分析入門

・ PDFダウンロード可能

・ 標準財務比率を使った分析方法をやさしく解説





TSR中小企業経営指標サンプル

リニューアルのポイント

1．WEBサービス化による利便性の向上

ブラウザ上で簡単にアクセスでき、決算書を入力するだけで自動分析。 インストール不要で、複数端末からの利用も可能です。

2．最新の業種別標準財務比率を収録

TSRが直接取材した約29万社の財務データをもとに、 業種別・売上高別の標準財務比率（全57項目）を収録。 大分類・中分類別で比較できるほか、2業種を並べた分析も可能です。

3．多彩な分析機能で見える化を実現

最大3期分の時系列比較 業種平均との対比率表示 レーダーチャートによる強み・弱みの可視化 PDF出力機能を標準搭載

リニューアル記念キャンペーン

リニューアルを記念して、以下のキャンペーンを実施いたします。

・キャンペーン価格：定価15,000円 → 10,500円（税抜／30％OFF）

・特典：与信管理冊子「与信のヒント」（14ページ）プレゼント

・実施期間：2025年12月31日（水）まで

動作環境

OS:Microsoft Windows10以降

ブラウザ:Microsoft Edge 最新バージョン、Google Chrome 最新バージョン

詳細・お申し込みはこちら

https://www.tsr-net.co.jp/service/detail/sme-indicators.html

株式会社東京商工リサーチ（TSR）について

本社：東京都千代田区大手町1-3-1 代表取締役社長 河原 光雄

TSRは日本最古の信用調査会社として、国内最大級1,024万件超の企業データベースと全国81ヵ所に広がるネットワークによる信用調査業務を核に、130年以上にわたり日本の経済活動に貢献しております。また世界最大級の企業情報プロバイダーであるD&B(Dun & Bradstreet)の日本における唯一のパートナー企業として、全世界6億2,098万件の企業情報を提供しております。

