2025年11月4日

株式会社AGENCIA

世界最大の360°車両画像データを保有し、自動車流通DXの新たな基準を確立

自動車業界のデジタルトランスフォーメーション（DX）をAIと360°撮影技術で推進する株式会社AGENCIA（本社：愛知県名古屋市東区、代表取締役CEO：ジャン・ピエール）は、自社が開発・提供するSaaSプラットフォーム「360°Car®」が、「世界最大のオンライン360°車両ビューアルバム（Largest online album of 360° car views）」としてギネス世界記録™（GUINNESS WORLD RECORDS™）に正式認定されたことを発表した。

登録車両画像は7,096,049件に達し、AGENCIAはAI×360°イメージング分野のリーディングカンパニーとして、新たな国際基準を築いている。









自動車流通の構造課題を解決する「360°Car®」

中古車市場を中心に、車両画像の標準化、購買者の信頼向上、業務のデジタル化が急速に求められている。

AGENCIAが特許を保有する360°イメージング技術は、こうした市場課題に応える形で、ユーザーが数秒で高品質かつ標準化された車両画像を撮影できる仕組みを提供する。

スマートフォンアプリ「360°Car®」（iOS／Android）で撮影した画像は自動的にクラウドへアップロードされ、数分でAIが車両のデジタルプロファイルを生成する。

現在、リクルートカーセンサー、ホンダ、スズキ、日産、ガリバー、USSオークションなど、4,000社超が導入。

累計2,369万台の車両データを処理し、導入企業では問い合わせ件数が1.8倍、掲載効率が2.5倍に向上している。

こうした成果が評価され、今回のギネス世界記録™認定につながった。

AGENCIAのデータ品質・運用信頼性・拡張性が国際的に認められた形である。

ギネス世界記録™が示す「技術・信頼・事業モデル」の優位性

今回の認定は、単なる記録達成にとどまらず、AGENCIAのデータ駆動型ビジネスモデルが国際的に高い信頼性と成長性を備えていることを示すものである。

・市場標準としての地位確立：

7,096,049台の360°画像データが、自動車流通における可視化の新基準として機能。国内外主要プラットフォームでは標準フォーマット化が進行している。



・エコシステム全体への波及効果：

360°画像は中古車販売にとどまらず、遠隔査定、保険損害評価、残価分析、整備履歴管理など、関連領域のDXを推進している。



・AI開発を支える知的資産：

膨大な自社データが他社による模倣を困難にし、独自AIの精度と開発スピードを継続的に高めている。

AGENCIAの「AI × データ × SaaS」モデルは、単なるツール提供を超え、自動車産業全体の信頼基盤として機能するデジタル・インフラ事業へと進化している。









次世代戦略：現場で機能するAIとグローバル展開

ギネス世界記録™認定を新たな出発点として、AGENCIAは「AIが現場で機能する世界」の実現に向け、次の成長フェーズへ進む。

【1】“現場で使えるAI”ソリューションの高度化

7,096,049台分の学習データを活用し、検査・撮影・販売・マーケティングの各工程を自動化。現場で即戦力となるAIソリューションを強化している。

主なAI機能：

・瑕疵自動検出AI（傷・凹み検出）

・コーションプレート認識AI（車台番号・年式解析）

・タイヤ分析AI（製造年・モデル自動認識）

・画像安定化AIインテリジェントレタッチAI

・SNS広告素材自動生成AI





すべての機能はAPI連携・ノーコード導入に対応し、既存のDMS・ECシステムへ即時統合が可能。

AI活用による業務効率化と利益率の最大化を支えている。

【2】グローバル市場への本格展開

日本で確立した成功モデルを基盤に、海外の自動車プラットフォームおよびオークション事業者との戦略的提携を拡大。

多言語対応版「360°Car® Global SaaS」と国際API連携を推進し、透明性・効率性・信頼性を備えた自動車取引の世界標準を構築している。

AGENCIAは、AIとデータを融合したプラットフォームを通じて、グローバルモビリティ産業のDXを推進し、現場から世界へと広がる信頼のインフラを拡張していく。





CEOコメント

株式会社AGENCIA 代表取締役CEO ジャン・ピエール





「ギネス世界記録™の認定は、クライアントの皆さまの信頼、社員一人ひとりの努力、そしてパートナー各社のご支援の結晶です。

これは単なる節目ではなく、当社が推進する“技術革新とグローバル成長”の新たな章の始まりです。

AGENCIAは、世界最大の360°車両画像データベースを基盤に、自動車取引をより『透明』『公正』『効率的』なものへと進化させてまいります。

今後もAIとデータの力で産業全体の信頼を再定義し、持続可能なモビリティ社会の実現に貢献してまいります。」









成長指標と今後の展望

・導入企業数：前年比＋135％（高い顧客定着率を維持）

・海外売上比率：2028年度までに50％を目標（グローバルポートフォリオを拡充）





・AI研究開発投資比率：年間売上の40％を再投資（技術革新と品質向上を継続）

AGENCIAは「データ × AI × モビリティ」の融合により、自動車産業のデジタル経済を再構築し、

次世代の産業インフラを担うリーディングカンパニーとして進化を続けている。

会社情報・お問い合わせ

・360°Car®について

スマートフォンで外装・内装の高品質360°画像を生成・公開できる自動車業界向けクラウドプラットフォーム。

撮影効率化・オンライン販促力強化・成約率向上を実現する。

サービスサイト：https://www.360.car/

・株式会社AGENCIAについて

「360°×AIで革新的なDX戦略を実現する」をミッションに掲げ、AIと360°画像解析技術を軸に、自動車・バイク・不動産領域でDXを推進するテクノロジーカンパニー。

コーポレートサイト：https://www.agencia.co.jp



主要株主

TOPPANホールディングス株式会社／合同会社HR Tech Fund（株式会社リクルートホールディングス100％子会社）





ギネス世界記録™認定概要

・正式記録名：Largest online album of 360°Car View

・日本語記録名：360°カービューの最大のオンラインアルバム

・対象データ：「360°Car®」プラットフォーム上の自動車360°画像7,096,049台分

・認定機関：Guinness World Records Ltd.

・認定日：2025年10月31日





本件に関するお問い合わせ

株式会社AGENCIA 広報・IR担当

・お問合せフォーム：URL

・Website：https://www.agencia.co.jp

AGENCIA ギネス世界記録™特設ページはこちら