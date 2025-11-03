HATTRICK、東京グレートベアーズと「東京グレートベアーズ アップサイクル オークション」を開催！







2024-25シーズンのユニフォームパンツをショルダーバッグにアップサイクルし、選手の直筆サイン入りミニ色紙を入れてお届け東京グレートベアーズは、2024年10月に開幕した国内最高峰のバレーボールリーグ「大同生命SV.LEAGUE」に所属する、プロバレーボールチームです。2024-25シーズンは、チーム発足3年目にして初となるチャンピオンシップ進出も果たし、大きな躍進を遂げました。また演出や音響にこだわったエンターテインメント性あふれる空間づくりが話題となっており、ホームゲームで延べ10万人を動員するなど、多くのファンを魅了しています。2025-26シーズンは更に成長すべく、ホームゲーム12万人動員、そして「1万人プロジェクト」達成を目標に掲げています。一方、バリュエンスジャパン株式会社が運営する「HATTRICK」は、スポーツチームや団体をはじめ、エンターテインメント業界ではアーティスト、映画会社などと共同でアップサイクルプロジェクト（オークション）を実施しています。このたび、「HATTRICK Auction」で開催される「東京グレートベアーズ アップサイクル オークション」では、2024-25シーズンで実際に使用されたユニフォームパンツを、ショルダーバッグとしてアップサイクル。【Vol.1】では、チームの代名詞であるピンクユニフォームを生かした鮮やかなデザインに。【Vol.2】では、節目のAWAY戦で着用されたネイビーユニフォームをもとに、落ち着いた日常使いしやすい仕上がりに。【Vol.3】では、2試合限定で使用されたシルバーユニフォームをもとに、高級感のある特別仕様に仕立てました。いずれも、直筆サイン入りミニ色紙を入れて、ファンの皆さまにお届けいたします。本来であればシーズン終了とともに役割を終えるユニフォームですが、新シーズンに向けて新たな取り組みを行いたいというチームの想いに共感し、バリュエンスジャパンの持つリユースのノウハウを掛け合わせる形で、チーム初のアップサイクルプロジェクトが実現。新たな価値を加えることで、廃棄物削減に貢献するとともに、地域・社会・環境への循環を生み出します。「HATTRICK」では今後も環境課題の解決や、地域社会の新たな循環の創出を目指し、ファンや地域の皆さまにさまざまな企画をお届けできるよう取り組んでまいります。また、世の中から発生する廃材にあらゆる視点から価値を付加し、循環型社会形成の一助となるべく邁進してまいります。■東京グレートベアーズ アップサイクル オークション Vol.1 概要・開催期間：2025年11月3日（月・祝）18：00 ～ 2025年11月9日（日）22：00・出品商品：アップサイクルショルダーバッグ／ピンク（直筆サイン入りミニ色紙付き）・オークションページURL：https://auction.hattrick.world/top/3013■東京グレートベアーズ アップサイクル オークション Vol.2 概要・開催期間：2025年11月10日（月）18：00 ～ 2025年11月16日（日）22：00・出品商品：アップサイクルショルダーバッグ／ネイビー（直筆サイン入りミニ色紙付き）■東京グレートベアーズ アップサイクル オークション Vol.3 概要・開催期間：2025年11月17日（月）18：00 ～ 2025年11月23日（日）22：00・出品商品：アップサイクルショルダーバッグ／シルバー（直筆サイン入りミニ色紙付き）＜出品対象選手＞星野秀知選手、玉宅健太郎選手、深津旭弘選手、アレックス・フェレイラ選手、柳田将洋選手、戸嵜嵩大選手、古賀太一郎選手、山田大悟選手、小田嶋大貴選手、大竹壱青選手、手原紳選手、今橋祐希選手、亀山拓巳選手、武藤鉄也選手、後藤陸翔選手、伊藤吏玖選手、五頭寛大選手、大前隆貴選手、川野琢磨選手、黒川竜星選手、マチェイ・ムザイ選手※1点ずつハンドメイドで製作しているため、商品によって多少の個体差がある可能性があります。※詳細はオークションページをご確認ください。※Vol.2以降のオークションページについては、後日公開予定です。■HATTRICKについてバリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。・HATTRICK Auction：https://auction.hattrick.world/・HATTRICK Members：https://members.hattrick.world/・Instagram：https://www.instagram.com/hattrick.world_official/（@hattrick.world_official）・X（旧Twitter）：https://twitter.com/hattrick_world（@hattrick_world）■環境省「デコ活」補助事業に採択バリュエンスジャパン株式会社が展開するスポーツ・エンタメ業界で不要になった商材を、アップサイクルを通じて環境課題の解決、国民・消費者の新しいライフスタイルの創出を目指す事業は、環境省の令和６年度（補正予算）及び令和７年度「環境配慮行動普及促進事業費補助金」及び「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」（通称：「デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）」推進事業）に採択されています。■東京グレートベアーズ 概要・設立：2022年5月・代表者：久保田 健司・本社所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエアタワー11F・事業内容：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動・URL：https://tokyo-greatbears.com/■バリュエンスジャパン株式会社 概要・設立：2019年9月10日・代表者：代表取締役 冨田 光俊・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。