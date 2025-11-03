公益財団法人全日本剣道連盟（会長：真砂威、東京都千代田区、以下 全剣連）は、11月3日（祝・月）に、剣道男女日本一を決定する「第73回全日本剣道選手権大会」および「第64回全日本女子剣道選手権大会」を、日本武道館で、コロナ禍以降最多となる約9,500人が見つめる中、盛大に開催いたしました。

激戦の末、男子は星子啓太選手（東京都、五段、27歳、警察官）が、第69回大会以来、2度目の頂点に立ち、栄えある天皇杯を、女子は、高橋萌子選手（神奈川県、錬士六段、32歳、警察官）が、第56、57回大会以来、3回目の優勝を果たし、皇后盃が授与されました。

両選手は、国内外の剣道界を牽引する存在として、今後さらなる活躍が期待されます。

大会プログラム

第73回全日本剣道選手権大会優勝 星子選手（東京都）

第64回全日本女子剣道選手権大会優勝 高橋選手（神奈川県）

大会結果サマリー

【第73回全日本剣道選手権大会】

優 勝：星子 啓太（東京都）

第2位：國友 鍊太朗（福岡県）

第3位：村上 哲彦（愛媛県）、林田 匡平（長崎県）

優秀選手：黒川 雄大（神奈川県）、伊藤 勇太（埼玉県）、松粼 賢士郎（茨城県）、

佐々木 陽一朗（千葉県）、竹ノ内 佑也（東京都）、西村 英久（熊本県）

決 勝：國友（福岡県） ー メコ 星子（東京都）

準決勝：國友（福岡県） コ(一本勝) ー 村上（愛媛県）

林田（長崎県） メ ー コメ 星子（東京都）

【第64回全日本女子剣道選手権大会】

優 勝：高橋 萌子（神奈川県）

第2位：大嶋 友莉亜（大阪府）

第3位：柿元 冴月（福岡県） 、妹尾 舞香（福岡県）

優秀選手：関川 絢心（北海道）、橋本 陽菜（山口県）、竹中 美帆（茨城県）、

小川 梨々香（埼玉県）、佐藤 みのり（東京都）、岩原 千佳（徳島県）

決 勝：高橋（神奈川県） メ(一本勝) ー 大嶋（大阪府）

準決勝：高橋（神奈川県） メ(一本勝) ー 柿元（福岡県）

妹尾（福岡県） ー (一本勝)メ 大嶋（大阪府）



大会の様子



剣道界の今後の展望と全剣連の取り組み

全剣連は、剣道の普及と振興に向けた取り組みを積極的に展開しています。

特に、来年開催の「第1回アジア・オセアニア剣道選手権大会（https://1aokc.jp/）」、そして再来年の「第20回世界剣道選手権大会」（いずれも日本・東京開催）に向け、国際大会を盛り上げるための「剣道世界大会応援クラブ（https://www.kendo.or.jp/information/20250127/）」を展開中です。

また、国内外の剣道家をサポートし、剣道の未来を創造する「剣道未来プロジェクト（https://www.kendo.or.jp/information/20250715/）」も推進しており、今回の日本一決定を弾みに、さらなる剣道界の発展を目指してまいります。

世界を見据えた剣道界の今後の活動に、引き続きご注目ください。

大会の概要

| 名 称 | 第73回全日本剣道選手権大会 / 第64回全日本女子剣道選手権大会 |

| 期 日 | 令和7年11月3日（祝・月） |

| 会 場 | 日本武道館 |

| 主 催 | 公益財団法人全日本剣道連盟 |

| 主 管 | 一般財団法人東京都剣道連盟 |

| 後 援 |（男 子）スポーツ庁、読売新聞社、公益財団法人日本武道館 |

（女 子）スポーツ庁、毎日新聞社、公益財団法人日本武道館 |

参考URL

【全日本県道連盟】

https://www.kendo.or.jp/

【第73回 全日本剣道選手権大会】

https://www.kendo.or.jp/competition/champ-73rd/

【第64回 全日本女子剣道選手権大会】

https://www.kendo.or.jp/competition/champ-joshi-64th/



