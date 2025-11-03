Ä¹Ìî¸©¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖËÍ¤é¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤±þ±çÃÄ¡×¤Î¾¦ÉÊ¤¬ ¡Ö¤ªµÒÍÍÁ÷ÎÁÉéÃ´¤Ê¤·¡×¡ª
£Ê£ÁÁ´ÇÀ±¿±ÄÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Ä¹Ìî¸©¤Î¡ÖËÍ¤é¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤±þ±çÃÄ¡×¤Ï¡¢¡Ö¹ñ»º¤ò¿©¤Ù¤Æ±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡Ê³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～11·îËöÆü¡Ë³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡ª
¼Â¤ê¤Î½©¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¤ê¤ó¤´¡¦¥µ¥ó¤Õ¤¸¤ä»ÔÅÄ³Á¡¢¤Ê¤¬¤¤¤â¤Ê¤É¤Î²ÌÊª¤äÌîºÚ¡¢¿®½£¤ÎÈîÍà¤ÊÂçÃÏ¤Ç°é¤Ã¤¿¸¸¤ÎÊÆ¤Ê¤É¤Î¿·ÊÆ¤Ê¤É¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡Ö¤ªµÒÍÍÁ÷ÎÁÉéÃ´¤Ê¤·¡×¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¥Ã¥×£Õ£Ò£Ì¡§ https://www.ja-town.com/shop/c/c3801/
¢£¥µ¥ó¤Õ¤¸ ½¨ Ìó5kg(14-20¶Ì)
£Õ£Ò£Ì¡§¡¡https://www.ja-town.com/shop/g/g3801-182010/
ÂÀÍÛ¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ°é¤Ã¤¿¤ê¤ó¤´
ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤ò°ìÇÕ¤ËÍá¤Ó¤Æ°é¤Ã¤¿Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥µ¥ó¤Õ¤¸
¥·¥åー¥·ー¤Ç´ÅÌ£¤¬¶¯¤¯¡¢ÃùÂ¢À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢£JA¾¾ËÜ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É ¤Ê¤¬¤¤¤â ½¨3L Ìó5kg(4ËÜ)
£Õ£Ò£Ì¡§¡¡ https://www.ja-town.com/shop/g/g38010707407741/
¥ß¥Í¥é¥ë¤ò´Þ¤ßÇ´¤ê¤È´ÅÌ£¤¬¼«Ëý¤Î¤Ê¤¬¤¤¤â
¥Ç¥ó¥×¥óÊ¬²ò¹ÚÁÇ¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤ò´Þ¤ß¡¢¡Ö¥³¥¯¤ÈÇ´¤êµ¤¡×¤¬ÆÃÄ§
¤ªÆÏ¤±¸å¤âÁ¯ÅÙ¤òÊÝ¤ÄÅÚÉÕ¤¡¦¤â¤ß³ÌÆþ¤êºÊñ¤Ç3L¥µ¥¤¥º¡ªÇ¯Ëö¤ÎÂ£Åú¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á
¢£ JA¤ß¤Ê¤ß¿®½£ »ÔÅÄ³Á ²½¾ÑÈ¢ 700g(20-28Î³)
£Õ£Ò£Ì¡§¡¡ https://www.ja-town.com/shop/g/g3801-885361/
¤ªºÐÊë¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤ËºÇÅ¬¡¡»ÔÅÄ³Á
¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¸ý¤Ë¹¤¬¤ë¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¹âµéÏÂ²Û»Ò
¥Ó¥¿¥ß¥ó£Á¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¡¢½Â³Á¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¿¥ó¥Ë¥ó¤Ï¡¢
¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¹ー¥Ñー¥Õー¥É¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¸¤ÎÊÆ ÇòÊÆ 5kg(ÎáÏÂ7Ç¯»º)
£Õ£Ò£Ì¡§¡¡https://www.ja-town.com/shop/g/g3801-254004/¡¡
ËÌ¿®½£¤ÎÈîÍà¤ÊÂçÃÏ À¶¤é¤«¤Ê¿å¡¦µ¤¸õ¤Ç°é¤Ã¤¿ ¿·ÊÆ
ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î£±Æü¤Î¾ÃÈñÎÌ¡Ê¸½¾õÊÑÆ°¤¢¤ê¡Ë¤·¤«¤Ê¤¤´õ¾¯¤Ê¤ªÊÆ
¿®½£¤Ç¤â°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ëÌ¾»ºÃÏ¤Î¤ªÊÆ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¹ñ¾Ã¹ñ»º¡Ê¤³¤¯¤·¤ç¤¦¤³¤¯¤µ¤ó¡Ë³µÍ×¡Û
£Ê£Á¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹ñÌ±¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤¹¤ë¿©ÎÁ¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¤½¤Î¹ñ¤ÇÀ¸»º¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¹ñ¾Ã¹ñ»º¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤òÄó¾§¤·¡¢¹ñÏ¢¤¬Äê¤á¤ë¡ÖÀ¤³¦¿©ÎÁ¥Çー¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢£±£°·î£±£¶Æü¤ò¡Ö¹ñ¾Ã¹ñ»º¤ÎÆü¡×¤È¤·¤ÆÀ©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±£°·î¡¦£±£±·î¤Î¡Ö£Ê£Á¥°¥ëー¥×¹ñ¾Ã¹ñ»º·î´Ö¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¡Ö£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç¤Ï
¡È·ÑÂ³Åª¤Ë¹ñ»ºÇÀÃÜ»ºÊª¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¡Ö¤ªµÒÍÍÁ÷ÎÁÉéÃ´¤Ê¤·¡×¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¹ñ»º¡×¤ò¿©¤Ù¤Æ±þ±ç ¡È¤ªµÒÍÍ¤ÎÁ÷ÎÁÉéÃ´¤Ê¤·¡É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
£±¡¥´ü¡¡´Ö¡§2025Ç¯£±£°·î£±Æü¡Ê¿å¡Ë～£±£±·îËöÆü
£²¡¥Æâ¡¡ÍÆ¡§Ìó8,700°Ê¾å¤ÎÇÀÃÜ»ºÊªÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¡È¤ªµÒÍÍÁ÷ÎÁÉéÃ´¤Ê¤·¡É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ Á÷ÎÁ¤Ï£Ê£Á¥°¥ëー¥×¤¬ÉéÃ´¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ µ¬Äê¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Í½Äê¤è¤êÁá¤¯½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£³¡¥£Õ£Ò£Ì¡§¡¡https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/
¡Ú£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡Û
¡¡£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¤Ï¡¢Á´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ(£Ê£ÁÁ´ÇÀ)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»ºÃÏÄ¾Á÷ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÆüËÜ¤ÈÊë¤é¤½¤¦¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡Ö£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡×¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ëÁ´¹ñ¤ÎÇÀ¶¨¡Ê£Ê£Á¡Ë¤Ê¤É¤¬¡¢³Æ»ºÃÏ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿½Ü¤ÎÇÀÃÜ»ºÊª¤äÆÃ»ºÉÊ¤ò¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÆÏ¤±¤·¡¢
¿©¤òÄÌ¤¸¤ÆË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££Ê£Á¥¿¥¦¥ó¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡Ö¤¸¤§ーÂÀ¡×¡£
¡¡£Õ£Ò£Ì¡§¡¡https://www.ja-town.com/shop/f/f0
¡Ú¸ø¼°£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¡Û
¡Ö£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î»ºÃÏ¤Î½Ü¤ÎÇÀÃÜ»ºÊª¤ä¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ðÊó¤ò
ÅÔÅÙÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
