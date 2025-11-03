【特別ステージ観覧無料！】11月8日・9日さがみはらフェスタ豪華ステージ出演情報！
『さがみはらフェスタ』とは…
さがみはらフェスタ当日スケジュールイメージ
2010年に神奈川県相模原市のシンボルイベントとしてスタートした、大規模な屋外イベント。来場者は昨年度約7万人。毎年秋に相模総合補給廠一部返還地で開催されており、地元の文化や食、音楽、アートなどが集結するとともに、毎年新しい試みで来る人を飽きさせない多彩なコンテンツが提供されている。
いよいよ今週開催！”さがみはランドinさがみはらフェスタ”の超豪華ステージ…
11月8日(土)、9日(日)の二日間開催する2025年のさがみはらフェスタ。入場無料、観覧無料のステージはお子様から大人までの全ての皆さまを釘付けにする超豪華ステージ！一部出演者を紹介します。
11月8日(土)
温故舞新！！踊れ！！未来のプロダンサー！！ - DANCE in さがみはランド
ゲストMC : のりんご
11:30～
ダンサー・パフォーマーでYouTuber、審査員や2025年大阪・関西万博にて万博版河内音頭の振り付けを担当などなど様々な顔を持つゲストMCの”のりんご”が、未来ある若きダンサーのパフォーマンスを盛り上げます。
それいけ！アンパンマンショー
アンパンマンショー開催情報
13:05～ / 15:45～
観覧無料！さがみはらフェスタメインステージで2ステージ開催。
北原淳のサイエンスショー
特別ステージで理科体験！？
14:50～
理科実験教室「アインシュタインラボ」代表で、さまざまなテレビ番組の出演・実験指導をしているサイエンス・クリエーターの”北原淳先生 ”による理科実験ステージ！
SEX MACHINGUNS スペシャルライブ
SMG
19:00～
嵐の中、会場を湧きあがらせた昨年に引き続き特別出演決定！ ヘヴィメタル・バンド 「SEX MACHINGUNS」が今年もフェスタを熱くする！！直前のコーナーでは若いバンドマンとの交流も！？
11月9日(日)
おかあさんといっしょ ～ファンターネ！とあそぼ～
ファンターネ！がステージに登場
10:30～ / 14:00～
「おかあさんといっしょ」と一緒から大人気”ファンターネ！”の皆がさがみはらフェスタに登場
みもも・やころ・ルチータ、上原りさお姉さんと一緒に遊ぼう！観覧無料
声優アワー2025
1000ちゃん（新田恵海、白石稔）・ 全力ウサギ ～プロ声優とアフレコ体験！～
1000ちゃん出演者
全力ウサギ出演者
12:00～
昨年大好評の声優ステージが帰ってきた！今年は「1000ちゃん」から"新田恵海"さん、”白石稔”さん。アニメ「全力ウサギ」から”松浦愛弓”さん、”飯野茉優”さん等々が勢ぞろいで会場を盛り上げます！
プロレス界のレジェンド小橋建太氏「マイチャレンジ宣言！」
～未来の私の為に、今取り組む健康づくり～
プロレス界のレジェンド小橋建太
15:40～
プロレスラーとして数々のタイトルを獲得、癌を乗り越えた不屈の「絶対王者」”小橋建太”さん。
彼だから響く”健康”についての特別トークをメインステージで開催！
さがみはランド アーティストライブ
坂本彩／SAYURI／D-51
D-51
SAYURI
坂本彩
17:20～
「NO MORE CRY」や「BRAND NEW WORLD」をはじめ数々の楽曲で人気のボーカルデュオ”D-51”がさがみはらフェスタで特別ライブ開催！他にもモノマネ芸人”坂本彩”や歌手”SAYURI”の出演が決定！
…他にもスペシャル企画盛りだくさんのメインステージは観覧無料！
さがみはらフェスタの夜を彩る幻想的な大人気企画「サガミハランタン」
昨年の様子
サガミハランタン
今回は9日の夜開催します。数百基のバルーンランタンが淡く輝き空に舞う姿を是非ご一緒に！
環境保全の観点から、火を使わずにヘリウムガス風船でランタンを飛ばします。オレンジ色に染まった夜空の下、家族で寄り添い、この瞬間を噛みしめてみませんか？
参加には事前または当日の申込み（数量限定・有料）が必要です。
詳しくは販売ページをご確認ください
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02v9jnnwq5q41.html#detail
台数限定で専用駐車場チケットを販売中！
会場上空
今年のさがみはらフェスタは毎年ご要望の多かったご来場者向け駐車場を一般駐車場としてご提供致します！各日先着100台となりますのでお早目のご購入をお勧め致します。
（チケット詳細）1,500円／日
①一般駐車場（普通自動車1台） 2025年11月8日（土）9：30～21：00
②一般駐車場（普通自動車1台） 2025年11月9日（日）9：30～20：00
詳しくは販売ページをご確認ください
https://sagamihara-festa.com/parking/
相模原史上初！完全キャッシュレスイベント
キャッシュレス
今年のさがみはらフェスタはお財布いらずで楽しめるスマートなキャッシュレスオンリーイベントです。
グルメもショッピングもワークショップも！全てクレジットカード、QR決済及び各種電子マネーでの決済となります。未来型イベントを体験してください！
※会場で現金での決済は出来ませんのでご注意ください。
イベントの詳細は各SNSでも随時更新中
◇Instagram sagamihara_festa
◇X @sagamiharafesta
｜開催概要
日 時：2025年11月8日（土）10:00~21:00
9日（日）10:00~20:00
会 場：相模総合補給廠一部返還地
〒252-0205 神奈川県相模原市中央区小山２６７９
※JR相模原駅（北口）から徒歩10分
公式サイト：https://sagamihara-festa.com/