【バイテック生成AIオンラインスクール】基礎から実践まで20の実務を完全網羅！「ChatGPTマスター講座」を大幅アップデート

株式会社LIBREX

株式会社Librex（リブレクス）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：塩田 稜、バイテック生成AIオンラインスクール運営）は、生成AIスキルを即戦力としてビジネスに活用したい方向けに、「ChatGPTマスター講座」を大幅にアップデートし、10月10日より最新のカリキュラム提供を開始しました。

本講座は、ChatGPTを基礎 → 応用 → 実践まで体系的に習得するもので、無料版・有料版の全機能に加え、GPTsやSora、Zapierなどの拡張機能を網羅します。特に、新設された「チャプター8」では、思考・企画から法務、採用、開発まで「あらゆる業務を網羅」する実践活用事例20選を解説。受講者が「思考・文章・画像・自動化・連携」を統合的にマスターし、飛躍的な業務効率化と新しい価値創造を目指せるようサポートします。

アップデートの背景と本講座の目的

近年、生成AIの進化は加速しており、ビジネスにおける導入が急速に進んでいます。しかしその活用は、単なるツールの使い方に留まらず、API連携、カスタムAI（GPTs）構築、データ分析、専門的な実務への応用へと広がりを見せています。

このような市場のニーズに応えるため、バイテック生成AIオンラインスクールは、ChatGPTマスター講座に実践的な新チャプターを追加し、大幅なアップデートを実施しました。本講座は、受講者が「思考・文章・画像・自動化・連携」を体系的に学び、AI時代の即戦力となることを目的としています。

2. 講座の独自性：最先端技術と実践応用を完全網羅

本講座は、無料版の基本操作から、他では学べない高度な応用技術までをカバーする、網羅性の高さが特徴です。

A. 最先端の拡張機能に対応

GPTs作成マスター： 自分専用AIアシスタントの設計と構築、究極のパーソナライズ「自分AI」や「社内GPTs」の作成。

最先端AIクリエーション： 動画生成AIであるSoraを用いた動画・画像生成技術も網羅。

業務自動化・連携： Zapier、MCPを用いたAPI連携の自動化・業務効率化戦略を解説。

B. ビジネス課題に直結する「実践活用事例20選」を徹底解説

新設されたチャプター8では、ChatGPT、GPTs、DALL・E 3などのツールを組み合わせ、ビジネスシーンにおける具体的な課題解決法を20レッスンで徹底解説します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/164574/table/3_1_09bd82554da334df7f6c5288737f64e5.jpg?v=202511030527 ]

C. AIを自在に操るプロンプトエンジニアリングの極意

AIの思考プロセスをコントロールし、回答精度を劇的に向上させるための具体的なプロンプト技術を習得します。

業務を自動化・効率化するための最適戦略。

「最強フレーズ10種」を詳細に解説。特に「メタ認知を使って」客観的視点から深掘りや「ラテラルシンキングを用いて」無限のアイデア創出など、思考法を深めるプロンプト技術に焦点を当てます。

3. 個別無料カウンセリングのご案内

バイテック生成AIオンラインスクールでは、受講を検討されている皆様の疑問解消や最適な学習プランをご提案するため、個別無料カウンセリングを毎日実施しております。

参加をご希望の方は、下記予約フォームよりお申し込みください。

【個別無料カウンセリング 予約フォーム】

https://generative-ai.bytech.jp/counseling/(https://generative-ai.bytech.jp/counseling/)

【本件に関するお問い合わせ先】

■ 報道関係者様およびメディアのお問い合わせ先

株式会社Librex 広報担当：高嶋

電話番号：03-4400-6693

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

■ 商品・サービスに関するお客様からのお問い合わせ先

バイテック生成AIオンラインスクール 事務局

電話番号：03-4400-6693（受付時間：平日10:00～18:00）

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

公式HP：https://generative-ai.bytech.jp(https://generative-ai.bytech.jp)

企業情報

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/164574/table/3_2_784982782a48557cf557aaffb22f1628.jpg?v=202511030527 ]