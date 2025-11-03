【バイテック生成AIオンラインスクール】Google Workspaceと完全連携！「Geminiマスター講座」開講

株式会社LIBREX

株式会社Librex（リブレクス）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：塩田 稜、バイテック生成AIオンラインスクール運営）は、Googleの次世代AI「Gemini」を中心とした総合講座「Geminiマスター講座」を新たに開講しました。

本講座は、Google Workspaceとの連携を通じて、AIリサーチ・ドキュメント作成・スプレッドシート分析・スライド生成などを一貫して行える実践型カリキュラムです。

ChatGPTとの違いを理解し、Gmail・ドライブ・ドキュメント・スプレッドシート・スライド・Meet・Canvasといった主要ツールを横断的に活用することで、「情報収集 → 生成 → 共有」までをAIで完結できるワークフローを構築します。

■ 開発背景と目的

生成AIの進化により、Google WorkspaceにGeminiが統合されたことで、ビジネス現場ではAIを活用した生産性向上が加速しています。

しかし、単なる文章生成に留まらず、情報収集・要約・資料化・共有まで一気通貫で行うスキルが求められています。

バイテック生成AIオンラインスクールでは、このニーズに応えるべく、Gemini・DeepResearch・Canvas・Gemsを実務レベルで活用できるよう体系化。

AI時代の情報活用スキルを基礎から応用まで網羅的に学べる構成としています。

■ 講座の特徴：Google Workspace連携による実務自動化を体系化

A. Google Workspaceを横断したAI活用

Gmail、ドライブ、ドキュメント、スプレッドシート、スライド、Meetなど、GoogleツールをAI化。

要約・議事録・資料生成・グラフ作成など、日常業務の自動化を体験的に習得。

B. ビジネス課題に直結する「実践活用事例」を徹底解説

Gemini、Gems、DeepResearch、Canvasなどを組み合わせ、

Google Workspace環境における具体的な業務活用法を体系的に学びます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/164574/table/5_1_6b575a341ceb8fc1fd528eea8eb4edcf.jpg?v=202511030527 ]

C. DeepResearch × Canvasによる情報創造サイクルの確立

DeepResearchで情報を多角的に分析し、Canvasでビジュアル化。

ドキュメント・スライド・WebサイトまでをAIで一貫生成。

D. AIリテラシーとガバナンスも徹底解説

情報漏洩・ハルシネーション・著作権リスクなどを具体例で学習。

倫理的AI活用と安全なチーム運用を実践的に解説。

■ 個別無料カウンセリングのご案内

バイテック生成AIオンラインスクールでは、受講を検討されている方に向けて、最適な学習プランを提案する個別無料カウンセリングを実施しています。

個別無料カウンセリング予約フォーム(https://generative-ai.bytech.jp/counseling/)

【本件に関するお問い合わせ先】

■ 報道関係者様およびメディアのお問い合わせ先

株式会社Librex 広報担当：高嶋

電話番号：03-4400-6693

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

■ 商品・サービスに関するお客様からのお問い合わせ先

バイテック生成AIオンラインスクール 事務局

電話番号：03-4400-6693（受付時間：平日10:00～18:00）

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

公式HP：https://generative-ai.bytech.jp/(https://generative-ai.bytech.jp/)

企業情報

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/164574/table/5_2_eb99da041002344279a78f89d57dfb99.jpg?v=202511030527 ]