【バイテック生成AIオンラインスクール】Microsoft 365 × 生成AIを完全統合！「Copilotマスター講座」新登場

株式会社Librex（リブレクス）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：塩田 稜、バイテック生成AIオンラインスクール運営）は、Microsoft Copilotを中心に、Officeアプリケーションと生成AI・自動化を統合的に活用できる「Copilotマスター講座」を新たに開講しました。

本講座では、Word・Excel・PowerPoint・Outlook・Teamsといった主要アプリをAI化し、業務効率化・資料作成・会議運営・データ分析を自動化。さらに、Copilot StudioによるカスタムAI構築までを体系的に学べます。

AIが標準化する時代において、「Microsoft 365 × 生成AI」を自在に操る即戦力人材の育成を目指します。

■ 開発背景と目的

生成AIの進化により、Microsoft Copilotは日常業務の中心にAIを組み込み、これまでのOffice操作を劇的に変えています。

しかし多くのビジネスパーソンが、その活用方法を体系的に理解できていないのが現状です。

バイテック生成AIオンラインスクールでは、AIリテラシーからCopilot Studioによる自動化までを包括的に学べる講座として「Copilotマスター講座」を設計。

業務の生産性と創造性を両立する、実務直結型のAI人材を育成します。

■ 講座の特徴：基礎から応用・AI構築まで完全網羅

A. Microsoft 365をAI化する統合カリキュラム

Word・Excel・PowerPoint・Outlook・Teamsの全アプリにCopilotを導入し、

文書作成・データ分析・会議運営を自動化。

Web検索、議事録作成、レポート要約、グラフ生成など、日常業務のAI支援を実践的に学習。

B. ビジネス課題に直結する「実践活用事例20選」を徹底解説

Copilot、Copilot Studio、Teams、Word、Excel、PowerPoint、SharePoint、Loopなどのアプリを組み合わせ、実務課題をAIで解決する20のユースケースを体系的に学びます。

C. セキュリティ・データ保護の理解と運用

法人利用におけるデータアクセス管理、情報漏えい対策、セキュリティ基盤を体系化。

安全かつ効率的にCopilotを運用するための知識を提供。

D. Copilot Studioによる自社AI構築・最適化

独自のカスタムCopilotを構築し、社内情報を活用した自動応答や業務支援を実現。

チーム知識をAI化して組織生産性を最大化。

■ 個別無料カウンセリングのご案内

バイテック生成AIオンラインスクールでは、受講を検討されている方に向けて、最適な学習プランを提案する個別無料カウンセリングを実施しています。

個別無料カウンセリング予約フォーム(https://generative-ai.bytech.jp/counseling/)

