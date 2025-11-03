【子どもの冬休みの過ごし方】少人数4名グループレッスン！SAJスキースクール

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、11月から全６日程で「少人数4名グループレッスン！SAJスキースクール(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/list?name=%E5%B0%91%E4%BA%BA%E6%95%B04%E5%90%8D%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B9%E3%83%B3&search=1)」を開催します。4名以下の少人数グループで、SAJ（全日本スキー連盟）公式インストラクターが基礎から丁寧に指導します。お子様一人ひとりのペースに合わせたレッスンで、“できた！”という達成感を重ねながら確実にステップアップ。班の組み替えにも柔軟に対応し、安心して上達を目指せる環境を整えたプログラムに、是非ご参加ください。

- おすすめポイント

１．充実の少人数レッスン！

スクールツアーシップの通常のグループレッスンよりもさらに少人数の「4名以下」で構成される特別レッスンです。講師の目が行き届く環境で、一人ひとりの滑りをしっかりサポート。技術の上達を実感できる、集中度の高いレッスンです。

２．SAJ公式インストラクターが全日指導！

初日から最終日まで、すべての講習をSAJ（全日本スキー連盟）公認のインストラクターが担当します。基本技術をしっかり学びながら、全日本スキー連盟公認の級(ジュニア級または一般級)を取得できるスキースクールです。(※１泊２日のコースは検定がありません。技術力アップに特化した内容となります。）

３．お子さまのレベルに応じた柔軟な班編成！

レッスン開始時には技術レベルに応じて班を編成し、進行に応じて随時見直しも行います。

一人ひとりの成長に合わせた指導で、「無理なく、確実に」ステップアップできる環境を提供します。

- 少人数4名グループレッスン！SAJスキースクール 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程・旅行代金（全６日程）：詳細はこちら(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/list?name=%E5%B0%91%E4%BA%BA%E6%95%B04%E5%90%8D%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B9%E3%83%B3&search=1)

※旅行代金に含まれるもの：交通費・宿泊費・食事代・イベント体験料・リフト代・旅行傷害保険料

※レンタルスキー（スキーブーツ・ストックのレンタル含む）、ウェア は別途申込ください

・対象：小1～中3（男女）※ツアー出発日の学年です

・開催地：長野県下高井郡山ノ内町志賀高原

・宿泊：「ニュー横手」和室

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・交通手段：新幹線利用

■STSとは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、冬ツアーの申込受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/?_gl=1%2A19fgrea%2A_gcl_au%2AMTUwNDU4NzEwMy4xNzUwMTIyOTg5%2A_ga%2AMTMzNDkyMjUxNy4xNzUwMTIyOTg5%2A_ga_JXN98FRBR2%2AczE3NTc0MDc4ODMkbzc4JGcxJHQxNzU3NDA3OTgwJGo2MCRsMCRoMA..)）

- 会社概要

■株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田3-32-1大東ビル5F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：

子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

■株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：

「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、8つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ 広告・マーケディング部 長野

ＴＥＬ：03-5996-3701

Email ： riso-pr@tomas.jp