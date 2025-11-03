島根県×ANAグループ連携　萩・石見空港片道利用でレンタカー乗り捨て料金０円キャンペーン

島根県

島根県および公益社団法人島根県観光連盟では、萩・石見空港を活用したさらなる観光誘客の促進を目的に、ANAグループと連携して、東京（羽田）＝萩・石見線の利用促進事業を進めています。

この度、新たに「萩・石見空港片道利用で、レンタカーの乗り捨て料金が０円になるキャンペーン」を期間限定・台数限定で実施します。このキャンペーンにより、山陰エリアや近隣県との広域周遊を促し、萩・石見空港の利用促進を図ります。

＜キャンペーン概要＞

レンタカーの出発店舗または返却店舗を萩・石見空港とした予約で、乗り捨て料金が無料になります。

※キャンペーン利用例：石見空港発米子空港着、１泊２日の場合

（レンタカー会社や発着地等により料金が異なります）

⑴ 予約対象期間：2025年10月31日（金）～2026年3月26日（木）23:59

⑵ 貸出対象期間：2025年11月21日（金）～2026年3月27日（金）貸出分まで

※2026年3月31日（火）返却分まで

⑶ 対象商品：ANAトラベラーズレンタカー（レンタカー単品）

⑷ 対象営業所：(1)＜出発店舗＞ 萩・石見空港

＜返却店舗＞ 鳥取空港、米子空港、山口宇部空港

(2)＜出発店舗＞ 鳥取空港、米子空港、山口宇部空港

＜返却店舗＞ 萩・石見空港

※空港営業所のみが対象

⑸ 対象レンタカー：ニッポンレンタカー（現地決済・事前決済） 普通車

オリックスレンタカー（事前決済） Sクラス

⑹ キャンペーン対象台数：60台分

（予約方法：ANAウェブサイト）

https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/theme/here_we_go_japan/shimane/?cid=202510-202603_ShimaneTabi_IWJ_AKDpressrelease_hanki

＜お問い合わせ＞

観光誘客に関すること 島根県商工労働部観光振興課

0852-22-5619

キャンペーンに関すること ANAあきんど株式会社山陰支店

070-4874-6584