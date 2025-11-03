島根県×ANAグループ連携　萩・石見空港片道利用でレンタカー乗り捨て料金０円キャンペーン

島根県


　島根県および公益社団法人島根県観光連盟では、萩・石見空港を活用したさらなる観光誘客の促進を目的に、ANAグループと連携して、東京（羽田）＝萩・石見線の利用促進事業を進めています。


　この度、新たに「萩・石見空港片道利用で、レンタカーの乗り捨て料金が０円になるキャンペーン」を期間限定・台数限定で実施します。このキャンペーンにより、山陰エリアや近隣県との広域周遊を促し、萩・石見空港の利用促進を図ります。



＜キャンペーン概要＞


　レンタカーの出発店舗または返却店舗を萩・石見空港とした予約で、乗り捨て料金が無料になります。


　　※キャンペーン利用例：石見空港発米子空港着、１泊２日の場合



（レンタカー会社や発着地等により料金が異なります）

　⑴ 予約対象期間：2025年10月31日（金）～2026年3月26日（木）23:59


　⑵ 貸出対象期間：2025年11月21日（金）～2026年3月27日（金）貸出分まで


　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※2026年3月31日（火）返却分まで


　⑶ 対象商品：ANAトラベラーズレンタカー（レンタカー単品）


　⑷ 対象営業所：(1)＜出発店舗＞ 萩・石見空港


　　　　　　　　 ＜返却店舗＞ 鳥取空港、米子空港、山口宇部空港


　　 　　　　 (2)＜出発店舗＞ 鳥取空港、米子空港、山口宇部空港


　　　　　　　　 ＜返却店舗＞ 萩・石見空港


　　　　　　　　※空港営業所のみが対象


　⑸ 対象レンタカー：ニッポンレンタカー（現地決済・事前決済）　普通車


　　　　　　　　　　　　 オリックスレンタカー（事前決済）　 Sクラス　


　⑹ キャンペーン対象台数：60台分　



（予約方法：ANAウェブサイト）


https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/theme/here_we_go_japan/shimane/?cid=202510-202603_ShimaneTabi_IWJ_AKDpressrelease_hanki



＜お問い合わせ＞


　観光誘客に関すること　　　 島根県商工労働部観光振興課


　　　　　　　　　　　　　 0852-22-5619


　キャンペーンに関すること　　ANAあきんど株式会社山陰支店


　　　　　　　　　　　　　 070-4874-6584