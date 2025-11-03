沖縄サントリーアリーナ見学実施のご報告(2025年10月)

沖縄バスケットボール株式会社

「おおきなわ(https://goldenkings.jp/csr/top/)」の活動の一環として、10月は名護市、うるま市、那覇市、豊見城市、八重瀬町から多くの子どもたちと職員の皆さまにご参加いただき、沖縄サントリーアリーナ見学を実施いたしました。

沖縄アリーナ株式会社協力のもと、スイートルームや５階のパノラマラウンジからのフロア見学、2階のキッズコンテンツ体験など、アリーナ内の雰囲気を感じていただく機会となりました。

見学中には、サプライズでゴーディーが登場し、子どもたちとのハイタッチや、写真撮影などを通して交流を行いました。今回は、ご高齢の方々にもご参加いただき、いつもとは違った雰囲気の中で、さまざまな視点からアリーナをご見学いただきました。「アリーナに来たことはあるけど、スイートルームは初めて入った」、「アリーナって大きくて広いね」などの声が寄せられ、アリーナでの特別な体験を楽しむ様子が見られました。

■実施日

10月8日(水) 風の音保育園(八重瀬町)

10月14日(火) すだつ保育園 (名護市)

10月15日(水) とよみ児童クラブ(豊見城市)

10月16日(木) ジャンプステージ(那覇市)

10月28日(火) うるま市塩屋区自治会(うるま市)

キングスでは「おおきなわ(https://goldenkings.jp/csr/top/)」の活動の一環として、あいさつ運動や地域美化活動、地域との交流活動などを行なっております。今後も、ここ“沖縄”で“大きな輪”を作っていけるよう球団一同取り組んでまいります。

共に「おおきなわ(https://goldenkings.jp/csr/top/)」を広げる活動をご希望される方は、ご相談からでも可能ですので、ぜひお問い合わせください。

