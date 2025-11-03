【岡山大学】岡山大学特別公開講座　Trevor Raichura「情熱を追いかけて―日本での27年の旅」〔11/7,金 岡山大学津島キャンパス〕

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 11月 3日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2025年11月7日（金）17:30～19:00に特別公開講座 Trevor Raichura「情熱を追いかけて―日本での27年の旅」を本学津島キャンパスの一般教育棟D棟1階 D13教室にて開催します。

どなたでも参加頂けます。皆さまのご参加をお待ちしています。

【日 時】

2025年 11月 7日（金）17:30～19:00



【場 所】

岡山大学津島キャンパス 一般教育棟D棟 1階 D13教室

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/access_4.html

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/soumu-access_tsushima_all.html



【概 要】

日本での27年間にわたる生活を通じて培った経験や、日本語・日本文化を学ぶ中で得た教訓を紹介します。これまでに直面した困難の克服、学び取った知見、実践してきた戦略、その過程で広がった機会について取り上げます。最後に、自身の歩みになぞらえながら、「情熱を道しるべとして歩むこと」の大切さをお伝えします。



【講師略歴】

Trevor Raichura

近畿地方の大学で英語講師として活躍。日本での生活は27年以上におよび、沖縄や北海道など全国各地での経験を持つ。公立・私立の教育機関で幅広い年代に英語教育を行い、スポーツジャーナリストとしても活動。『デイリースポーツonline』において7年間にわたり日本語で阪神タイガースに関するコラムを執筆し、国内外から注目を集めた。



【使用言語】

英語（日本語での対応も可）



【対象者】

どなたでもご参加いただけます。

【参加費】

無 料



【お申込み方法】

下記のGoogleフォームからお申し込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQexc4vkE0uixcCRsWPWPWS-dzR6e4tawGJ3SlCz2csBjY8A/viewform

【ポスター】

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer20251107_SPL.pdf



【主 催】

岡山大学教育推進機構 外国語教育部門

◆参 考

・岡山大学教育推進機構

https://www.ipec.okayama-u.ac.jp/

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学教育推進機構 外国語教育部門

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス

John Rucynski (英語)

E-mail：rucyns-j◎okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

荻野 勝（日本語）

E-mail：masaru◎okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3717.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年10月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003423.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html