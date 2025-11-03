日本初の香水スプレー自販機「PERFUMATIC」が『日経トレンディ2026 年のヒット予測』3位に選出！
香水・フレグランス領域に特化したメディア運営およびブランドのマーケティング支援を行う
Amulette株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：長田寛太）が展開する香水自動販売機「PERFUMATIC（パフューマティック）」が、日経トレンディ（発行：日経BP社）による『2026年ヒット予測ランキング』3位に選出されました。
日本初の香水スプレー自動販売機が、いま百貨店・商業施設での導入に向けて動き出しています。
“香水を自動販売機で試す”という革新的な体験は、テクノロジーと感性が融合した、新時代のフレグランスカルチャーを象徴する試みです。これまでにない体験が、フレグランスをもっと身近に、もっと自由に楽しむ次世代に向けて、新たな文化の幕を開けようとしています。
■ 日経トレンディ『2026年ヒット予測』で注目される理由
日経トレンディ2025年12月号
2026年ヒット予測ランキング発表会の様子
香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC」は"店頭でスタッフを介して試香する"というこれまで当たり前だった体験を超え、“非接触・セルフ型の香り体験”というまったく新しいカテゴリーを創出。
香りの楽しみ方そのものを変える革新的な取り組みとして注目を集めています。
全国の商業施設での導入を通じ、ブランド・施設・消費者をつなぐ新しいプラットフォームとして、
今後の展開が期待されています。
■ 香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC（パフューマティック）」について
「PERFUMATIC（パフューマティック）」は、世界65カ国以上で累計3,000台以上が稼働している、国際特許を取得した唯一の香水スプレー自動販売機です。
2015年の誕生以来、ヨーロッパ・中東・アジアを中心に、空港・五つ星ホテル・大型商業施設などで導入が進み、グローバルで高い評価を得ています。
密閉型スプレー噴霧技術による外気遮断と精密制御により、香水の劣化や揮発を最小限に抑え、常にフレッシュな香りを体験できる設計が特徴です。
また、ムエット（試香紙）を用いて非接触で香りを試せる新しい体験型デバイスとして、衛生的かつスマートな香水体験を提供します。
■ 展示会でも大盛況
2025 年10 月に三越伊勢丹香水コミュニティ「Parfun」特別セミナー内で初披露されたPERFUMATIC は、来場者の99％が「実際に利用してみたい」と回答。
会場ではに来場された香水ブランド関係者からは設置希望の声が多数寄せられています。
現在、導入希望のブランド数は50 社を超えています。2026 年までに全国の商業施設を中心に20台以上の導入予定。国内での新しい香水体験としての期待が高まっています。
■ 商業施設・ブランドにおける導入メリット- 0.2平方メートル の省スペース設置で新たな収益機会を創出
- 香水ブランドのプロモーション・テストマーケティングに活用可能
- 非接触試香により、購買率・回遊率・顧客満足度の向上を実現
- 稼働データを活用したマーケティング効果検証が可能
Amuletteでは、導入に際してブランドや施設の販促施策と連動した企画設計を行い、
設置そのものを“体験型プロモーション”として最大限活用できるよう支援しています。
【代表コメント】
「香りを、もっと開かれた体験に。」
日経トレンディ『2026年ヒット予測』3位への選出は、
香水文化の新しい可能性が社会に受け入れられ始めた証だと感じています。
日本では、香水を“試す”という行為が限られた空間に留まってきました。
PERFUMATICは、その体験を解放し、誰もが気軽に香りに触れられる世界を目指しています。
“香りが特別ではなく、日常にある社会”の実現を目指して。
この取り組みを通じて、私たちは「香水文化を動かす」挑戦を続けます。
- Amulette株式会社 代表取締役 長田 寛太
【今後の展望】
Amuletteは、PERFUMATICを通じてブランド・商業施設・消費者を有機的に結びつけ、
香水市場のさらなる活性化と文化的価値の向上を目指します。2026年には全国主要都市での常設展開を予定しており、香りの新しいインフラとしての成長を見据えています。
■ Amulette株式会社
本製品を通じて、ブランド・商業施設・消費者を有機的に結びつける新たなエコシステムを構築し、香水文化のさらなる浸透と市場拡大に貢献してまいります。
国内の行政機関や公的検査機関と連携し、各種法規制への適合確認を実施済です。品質と安全性の確保を徹底し、安心して導入いただける体制を整備しております。
また、導入に際してはブランド様および施設様とのリレーションを密にし、設置そのものをプロモーション機会として最大限ご活用いただけるようサポートしております。
Amulette株式会社は、香水文化のさらなる浸透と市場拡大を目指し、『PERFUMATIC』を日本国内における新たな香水体験チャネルとして展開してまいります。
本製品の導入検討、メディア取材などはお気軽にお問い合わせください。
【会社概要】
社名：Amulette株式会社
本社：東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー18階
代表者：長田寛太
事業内容：香水・フレグランス領域に特化したメディア運営・マーケティング支援
URL：https://amulette.co.jp/
