リガーレヴィア葛飾・権正コーチが日本代表コーチとして「IBSA ロービジョンフットサル世界選手権 2025（トルコ）」へ帯同決定

株式会社リガーレ東京

Fリーグ所属 リガーレヴィア葛飾の権正直樹コーチが

NPO法人日本ブラインドサッカー協会（JBFA）より、2025年11月6日からトルコ・アンタルヤで開催される「IBSA ロービジョンフットサル世界選手権 2025」の日本代表チームのコーチとして選出・帯同することをお知らせいたします。

世界の強豪国が集う今大会は、ロービジョンフットサルにおける最高峰の舞台。

権正コーチは日本代表の一員として、世界の舞台で挑戦するとともに、

現地で得た経験を地域やクラブの活動にも還元していく予定です。

リガーレヴィア葛飾ではトップチームの強化だけでなく、障がい者スポーツや子どもたちへの育成支援など、インクルーシブな地域スポーツの実現に取り組んでいます。

権正コーチの挑戦は、クラブが目指す「誰もが輝けるスポーツ文化」そのものです。

今後もクラブ一同、世界で戦う権正コーチを全力で応援してまいります。

【大会概要】

大会名：IBSA ロービジョンフットサル世界選手権 2025

開催地：トルコ・アンタルヤ

期間：2025年11月6日～11月16日

主催：International Blind Sports Federation（IBSA）

リガーレヴィア葛飾（Fリーグ Div.2所属）

株式会社リガーレ東京