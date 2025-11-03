ヒュンメルがデフハンドボール男子日本代表、手話の入った代表ユニフォームを発表！

株式会社エスエスケイ

デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）は、デフリンピックに出場するデフハンドボール男子日本代表のユニフォームを発表。11月16日の開幕戦から着用します。東京都世田谷区の駒沢オリンピック公園総合運動場で行われる予選リーグは11月16日がトルコ、11月17日がブラジル、11月19日がドイツとの対戦となっています。

ハンドボール男子日本代表が着用した手話シャツをベースに

今回発表するデフハンドボール男子日本代表のユニフォームは、8月20日にハンドボール男子日本代表がパリ・サン＝ジェルマン（PSG）戦のウォーミングアップで着用した手話シャツがベースになっています。

手話シャツは、ヒュンメルがハンドボール男子日本代表を含めた6クラブと協働したチャリティー企画で、各クラブが聴覚障がい者支援に繋げる目的で販売し、選手着用シャツのチャリティーオークションを実施しています。

心の旗を振るがテーマ

コートプレイヤーユニフォームGKユニフォーム

ユニフォームデザインは、「心の旗を振ろう」をテーマに、旗が揺らめく様子をシャツのベースに。聴覚障がい者が参加する陸上やサッカー、ラグビーなどのデフスポーツでは審判が旗を使用して、音に頼れない選手の合図にしています。また、応援でも使われるフラッグは、気持ちをひとつにまとめるツールでもあり、心が解き放たれるようなイメージで仕上げました。

また、デザインを進める上で、デフハンドボール男子日本代表のメンバーやスタッフが参加。その意見を取り入れました。背面上部には日本代表を表す「JAPAN」を指文字とアルファベットで併記。手話を配置したユニフォームになりました。

ハンドボールの繋がりの力を象徴

左がデフハンドボール男子日本代表の小林優太選手で水嶋貴一選手。中央が日本代表の部井久アダム勇樹選手

男子日本代表の部井久アダム勇樹選手は、「ハンディキャップを抱えながらも頑張っている皆さんの姿を見ると勇気づけられます。我々彗星JAPANのメンバーも同じハンドボールという競技の仲間として、お互いにいい結果が出ればいいなと思いますし、高めあえるようになればと思います」と、今年11月に日本で初開催となるデフリンピックに合わせて、初めて結成されたデフハンドボール男子日本代表にエールを送りました。

11月3日の壮行試合で君が代を手話で歌うデフハンドボール男子日本代表

日本ハンドボール協会の広報担当は、「男子日本代表とデフハンドボール男子日本代表が、ひとつのウェアを通じて互いをリスペクトし合う姿は、ハンドボールの持つ繋がりの力を象徴しています。この取り組みをきっかけに、より多くの方々にハンドボールの魅力を知っていただければと願っています」と話しました。

壮行試合では千葉県の昭和学院高校と対戦

デフハンドボール男子日本代表は、第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025の予選リーグで、11月16日トルコ、11月17日ブラジル、11月19日ドイツと対戦。初出場でのメダルを目指します。

日本ハンドボール協会について

日本ハンドボール協会は、1938年、日本送球協会としてハンドボールの普及を目的に設立。1952年には、国際ハンドボール連盟に加盟し世界への第一歩を踏み出すと共に、1950年代後半からは、7人制への関心の高まりを受け、女子は1957年から、男子は1963年から7人制へ1本化し、普及に弾みをつけました。国際大会では、1972年ミュンヘンでの競技採用時から代表権を獲得するなどアジアでのリーダーとしてその役割を果たしてきました。2021年に行われた東京大会では男女共に1勝を挙げるなど、世界の競技レベルに近づいています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.handball.or.jp/

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きのフットボールブーツを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年の歴史を経て、現在は、「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/