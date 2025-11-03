【ネイティブキャンプ留学】オーストラリア人気語学学校「Sun Pacific College Cairns/Brisbane」期間限定プロモを実施

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役: 谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、オーストラリア・ケアンズ/ブリスベンの人気校「Sun Pacific College」期間限定プロモを実施いたします。

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2025_11_03

期間限定プロモ実施について

【対象者】

2025年12月31日までにお申し込みをされた方

【内容】

General English Course（一般英語）の授業料と滞在先費用が以下のとおり割引になります。

＜通常価格＞

授業料 ：42,750円/週（ケアンズ/ブリスベン）

滞在費用 ：33,250円/週（ケアンズ）

：27,550円/週（ブリスベン）

＜プロモ料金＞

2026年3月まで

授業料 ：18,050円/週（ケアンズ/ブリスベン）→24,700円お得！

滞在費用 ：18,050円/週（ケアンズ） →15,200円お得！

：27,550円/週（ブリスベン） →ブリスベンに滞在費用の割引はありません。

【注意事項】

滞在先はケアンズが学生寮、ブリスベンがルームレンタルとなります。

18歳未満の方は授業料に+＄100/週、ケアンズ学生寮に+＄70/週が追加されます。

ブリスベンのルームレンタルは食事は含まれていません。(18歳未満は申込不可)

ケアンズ、ブリスベンともに滞在先の数には限りがあります。お申し込みはお早めにお願いします。

Sun Pacific Collegeの特徴

1. ケアンズで学びながら遊ぶ

Sun Pacific Collegeはケアンズで学びながら自然と触れ合い、楽しい学生生活を送れる場所です。豊かな自然に囲まれたキャンパスで、英語学習とともにアクティブな遊学体験が可能です。週に一度のアクティビティで、仲間と新しい体験をすることで、学びと遊びのバランスが取れた充実した日々を送れます。

2. オーストラリアの食文化も体験

Sun Pacific Collegeでは、1日3食付きの寮生活を提供しています。オーストラリアのローカルフードやBBQパーティーを楽しみながら、異文化に触れ、英語を学べる環境です。食事を通して現地の文化を学べるので、遊学ならではの充実した体験を味わえます。

（ブリスベンのルームレンタルでは食事の提供はありません）

3. 実践的な英語力を身につける

実践的な英語を学ぶためのプログラムが整っており、全てのレベルの学生に対応しています。日常的に英語を使いながら学ぶことで、言語力だけでなくコミュニケーション力もアップ。キャンパス外のアクティビティも英語力向上に役立つ絶好の機会です。

1. 活気あふれるブリスベンで学び、遊び尽くす

Sun Pacific College Brisbaneは、学びだけではなく遊びのチャンスも満載です。ブリスベンの中心に位置し、レストランやカフェ、ショップが充実したエリアで、学外活動も豊富に楽しめます。週末にはバーベキューやビーチ遠足、カラオケナイトなど、思い出に残るアクティビティが盛りだくさん。勉強だけではなく、街の魅力を存分に体験しながら、「遊学」感覚で学びの時間も充実させましょう。

2. 質の高い教育で確実に成長

Sun Pacific College Brisbaneでは、最新の教材と経験豊かな講師陣が提供する英語学習が特徴です。IELTS対策や一般英語の授業では、実践的なスキルを磨き、目標スコア達成を目指します。豊富なサポート体制が、個々の進度やニーズに応じて学びを支援。学問の基盤をしっかりと築き、英語力を確実に伸ばすことができます。

3. 多国籍環境で友達作りと異文化体験

Sun Pacific College Brisbanは、世界中から集まる学生たちと一緒に学べる環境を提供しています。韓国やブラジル、コロンビアからの留学生とともに、異文化交流を深めるチャンスも豊富です。英語学習はもちろん、世界各国の文化や考え方を学びながら、友達作りのチャンスも広がります。学びと共にグローバルな視野を広げましょう。

Sun Pacific Collegeの紹介

紹介ページ：https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/95

紹介ページ：https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/96

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧な情報提供を心がけています。Sun Pacific Collegeの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

公式サイト：https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2025_11_03

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@576rjmpa

公式Instagram：https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2

公式Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業https://nativecamp.co.jp/

