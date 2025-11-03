À¤³¦°ä»º¡¦²¼³û¿À¼Ò¤¬Ì¾¸Å²°¤Ø
À¤³¦°ä»º¡¦²ìÌÐ¸æÁÄ¿À¼Ò¡Ê²¼³û¿À¼Ò¡¿µþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¡Ë¤Ï¡¢¡ÖµþÅÔ ²¼³û¿À¼ÒÅ¸¡×¤òÌ¾¸Å²°¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£µþÅÔ¡¦äý¤Î¿¹¤Ç¼é¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¿À»ö¡¦Ê¸²½¡¦Â¤·Á¤Î¡È¸½Êª¡É¤ò¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯°ì´ü°ì²ñ¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£²¼³û¿À¼Ò¤Ï¹ñÊõ¤ÎËÜÅÂ2Åï¤È53Åï¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡¢¸¶À¸ÎÓ¡¦äý¤Î¿¹¤òÍÊ¤¹¤ë¸Å¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡ÊÀ¤³¦°ä»º¡Ö¸ÅÅÔµþÅÔ¤ÎÊ¸²½ºâ¡×¡Ë¡¢ÆüËÜ¤Îº×ã«¤È²¦Ä«Ê¸²½¤Îµ²±¤òº£Æü¤Ø¤Ä¤Ê¤°´õÍ¤Ê¾ì¤Ç¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¤Ï¡Ö°ª¤Î¾ë²¼¡×¡£ÆÁÀî²È¤ËÏ¢¤Ê¤ë»°¤ÄÍÕ°ª¤Ï¡¢²ìÌÐ¼Ò¡Ê¾å²ìÌÐ¡¦²¼³û¡Ë¤ËÅÁ¤ï¤ë°ª¤Î¿®¶Ä¤È°Õ¾¢¤ËÊ¥¸»¤ò¤â¤Ä¤È¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÁÀî¤ÎÃÏ¤Ë¡¢¡È²¼³û¡É¤¬Íè¤ëÉ¬Á³――¤½¤ì¤Ï¡¢°ªº×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡È°ª¤ÎÊ¸²½¡É¤ò¸¶ÅÀ¤«¤é¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡¢Îò»ËÅª¤Êî°íð¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÎáÏÂ½½È¬Ç¯¡Ê2036Ç¯¡Ë¤Ë¼°Ç¯Á«µÜÀ©ÅÙÁÏ»Ï¤«¤éÀéÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖÂè35²ó¼°Ç¯Á«µÜ¡×¤Ø¸þ¤±¤¿Ê¸²½·Ñ¾µ¤ÎÊâ¤ß¤ò¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í À¤³¦°ä»º²ìÌÐ¸æÁÄ¿À¼Ò¶Æâäý¤Î¿¹ÊÝÂ¸²ñ¡Êäý¤Î¿¹ºâÃÄ¡Ë¤ª¤è¤Ó¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í À¤³¦°ä»º²¼³û¿À¼Ò¿ò·É²ñ¡Ê²¼³û¿ò·ÉºâÃÄ¡Ë¤¬Ì¾¸Å²°¤«¤é¤â¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡¦ ²ñ´ü¡§2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦ »þ´Ö¡§10:00-18:00¡Ê½éÆü12:00³«¾ì¡¿ºÇ½ªÆü15:00½ªÎ»¡Ë
¡¦ ²ñ¾ì¡§Ì¾Å´É´²ßÅ¹ ËÜÅ¹¡ÊËÜ´Û¡Ë10³¬ Èþ½Ñ¥µ¥í¥ó
¡¦ Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ
¢¨Å¸¼¨ÆâÍÆ¡¦²ñ´ü¤ÏÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦ ³ûÁêËÐ¤Îµ²±¤È¸½Âå¤ÎÊôÇ¼¤¬¸òº¹
¹¾¸Í½é´ü¡¢äý²Ï¸¶¤Ç¶½¹Ô¤µ¤ì¤¿´«¿ÊÁêËÐ¤Ï¡ÖµþÅÔÁêËÐ¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢Âè74Âå²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶´Ø¤Ë¤è¤ëÊôÇ¼ÅÚÉ¶Æþ¤ê¡ÊÎáÏÂ7Ç¯10·î9Æü¡Ë¤Ç¼ÂºÝ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¡¢²¼³û¿À¼Ò½êÂ¢¤ÎóÂÄ»¡¦»â»Ò¡¦¹ý¸¤°Õ¾¢¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ²½¾Ñ²ö¤·¤ä´ØÏ¢»ñÎÁ¤ò¡¢Ì¾¸Å²°¤ÇÆÃÊÌ¸ø³«¡£²¼³û¿À¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ëÁêËÐÊ¸²½¤ÎÊ¥¸»¤È¡¢¸½Âå¤ÎÊôÇ¼¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡È½Ö´Ö¤Îµ²±¡É¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦ ²¦Ä«Ê¸²½¤ÎÈþ¤È¿À»ö¤ÎÁõÂ«
Ê¿°Â¤Î¸Å¼°¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ë²¼³û¿À¼Ò¤Î½êÂ¢¡¦ÅÁÍè»ñÎÁ¤«¤é¡¢½½ÆóÃ±°á¡¢¿ÀÇÏÁõÂ«¤Ç¤¢¤ë°È¡¢¾þÂÀÅá¤Ê¤É¡¢²¦Ä«Ê¸²½¤È¿À»ö¤ÎÈþ¤ò¼¨¤¹ÉÊ¡¹¤ò¸ø³«¡ÊÍ½Äê¡Ë¡£À¤³¦°ä»º¤Î¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¡¢°ªº×¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¡È°ª¤ÎÍÍ¼°¡É¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ²¼³û¿À¼Ò¤Î¡È¶¯¤ß¡É¤ò°ìË¾
¹ñÊõËÜÅÂ¡¢ÅÔ»Ô·¿¸¶À¸ÎÓ¡¦äý¤Î¿¹¡¢ÆüËÜºÇ¸Åµé¤Î¿À»ö·²――²¼³û¿À¼Ò¤¬¼é¤êÅÁ¤¨¤ë²ÁÃÍ¤ò¡¢¼Ì¿¿¡¦±ÇÁü¡¦»ËÎÁ¤ÇÐíâ×¡£À¤³¦°ä»º¤È¤·¤Æ¤Î°ÕµÁ¤È¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¸²½·Ñ¾µ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²¼³û¿À¼Ò¤ÈÌ¾¸Å²°¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö°ª¡×¤Î±ï
¡È°ª¡É¤ÎÅÔ¤È¡È°ª¡É¤Î¾ë²¼
ÁÐÍÕ°ª¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë²ìÌÐ¤Îµ§¤ê¤Ï¡¢º×ÎéÌ¾¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¡Ö°ªº×¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÁÀî¤Î»°¤ÄÍÕ°ª¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¡È°ª¤ÎÊ¸²½·÷¡É¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÈÅì³¤¤ò¤Þ¤¿¤®¡¢°Õ¾¢¡¦¿®¶Ä¡¦ÎéË¡¤Î³ÆÁØ¤Ç¶áÀ¤¤ÎÅÔ»ÔÊ¸²½¤ò·Á¤Å¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅ¸¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡È°ª¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡É¤ÈÊ¸²½¤È¿¹¤ÎÊÝÁ´¤òÌ¾¸Å²°¤Ç¼Â´¶¤¤¤¿¤À¤¯»î¤ß¤Ç¤¹¡£
ÎáÏÂ½½È¬Ç¯¡Ö¼°Ç¯Á«µÜ¡×ÀéÇ¯¤Ø - Ê¸²½·Ñ¾µ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó
²¼³û¿À¼Ò¤Ï¡¢21Ç¯¤´¤È¤Ë¼ÒÅÂ¤ò½¤Íý¤·¸æ¿ÀÎî¤ò¿·¤¿¤Ê¸æÅÂ¤Ø¤ªÁ«¤·¤¹¤ë¼°Ç¯Á«µÜ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡²ó¤ÎÎáÏÂ½½È¬Ç¯¤Ï¡¢À©ÅÙÁÏ»Ï¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤ÉÀéÇ¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¡£ËÜÅ¸¤Ï¡¢Ê¸²½ºâÊÝ¸î¤È´Ä¶ÊÝÁ´¤Î°ÕµÁ¤ò¹¤¯¶¦Í¤·¡¢ÀéÇ¯¤Îµ§¤ê¤ò¼¡¤ÎÀéÇ¯¤Ø¼êÅÏ¤¹¤¿¤á¤Îµ¡±¿¾úÀ®¤Î¾ì¤È¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¾ðÊó
¡¦ À¤³¦°ä»º¡¦²¼³û¿À¼Ò¤Î²ÁÃÍ¡§¹ñÊõËÜÅÂ2Åï¡¢½ÅÍ×Ê¸²½ºâ53Åï¡¢¶Æâ¤Î¸¶À¸ÎÓ¡Öäý¤Î¿¹¡×¡¢ÆüËÜºÇ¸Åµé¤Î¿À»ö¡Ê°ªº× Åù¡Ë¡£
¡¦ ÁêËÐ¡ß²¼³û¿À¼Ò¡§äý²Ï¸¶¤Î´«¿ÊÁêËÐ¤ÎÎò»Ë¤È¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¤Î²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤Ë¤è¤ëÊôÇ¼ÅÚÉ¶Æþ¤ê¡£
¤´Íè¾ì¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø
ËÜÅ¸¤Ï¡¢µþÅÔ¤Ç¤â¾ï»þ¤ÏÌÜ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÊ¡¹¤òÌ¾¸Å²°¤ÇÆÃÊÌ¸ø³«¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡È°ª¡É¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿ÆóÅÔ¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤Î¼ê¿¨¤ê¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÀ¤³¦°ä»º²ìÌÐ¸æÁÄ¿À¼Ò¶Æâäý¤Î¿¹ÊÝÂ¸²ñ¡Êäý¤Î¿¹ºâÃÄ¡Ë
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÀ¤³¦°ä»º²¼³û¿À¼Ò¿ò·É²ñ¡Ê²¼³û¿ò·ÉºâÃÄ¡Ë
¹ÊóÃ´Åö¡§ÂçÄÍ ¹â»Ë¡¢ÃÓÂ¦ ÁÔ¿¿
¢©606-0807 µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ôº¸µþ¶è²¼³ûÀôÀîÄ®59
TEL¡§075-781-0010¡¡FAX¡§075-781-4722
¡Ê·ÇºÜÍÑÉ½µÎã¡§À¤³¦°ä»º¡¦²ìÌÐ¸æÁÄ¿À¼Ò¡Ê²¼³û¿À¼Ò¡Ë¡¿¹ñÊõËÜÅÂ¡¦äý¤Î¿¹¡Ë
¢¨²ñ´üÃæ¤Î²ñ¾ì»£±Æ¡¢»ñÎÁ¼Ì¿¿¡Ê¿À»ö¡¦Ê¸²½ºâ¡¦ÊôÇ¼´ØÏ¢¡Ë¤ÎÂß½Ð¤ò¤´´õË¾¤ÎÊóÆ»µ¡´ØÍÍ¤Ï¡¢¾åµ¤Þ¤Ç»öÁ°¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆâÍÆ³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢¸ÄÊÌ¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨Å¸¼¨ºîÉÊ¤Î¤¦¤Á°ìÉô¤Ï»£±ÆÉÔ²Ä¡¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¡¦·ÇºÜ¥ëー¥ë¤¢¤ê¡¿»ïÌÌ¹»Àµ¤Î¤ª´ê¤¤¤òº¹¤·¾å¤²¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë