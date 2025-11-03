テキスト通話アプリ『Jiffcy』を運営する株式会社Jiffcy、「2025年ヒット商品ベスト30」選出
リアルタイムテキスト通話でコミュニケーション課題の解決に取り組む株式会社Jiffcy（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西村成城）は、昨年の『日経トレンディ』「2025年ヒット予測ベスト100」に続いて、2025年12月号（2025年11月4日発売）の「2025年ヒット商品ベスト30」にて第9位に選出されたことをお知らせいたします。
■『日経トレンディ』の「2025年ヒット商品ベスト30」について
『日経トレンディ』の「2025年ヒット商品ベスト30」は、2024年10月から2025年9月の間に発表・発売された商品・サービスなどを対象に、日経トレンディがヒットの度合いを評価。「売れ行き」「新規性」「影響力」という3項目に沿って総合的に判定され、ランキングが決定する毎年恒例の企画です。
■テキスト通話アプリ「Jiffcy」とは
『Jiffcy』はテキストで通話感覚のコミュニケーションができる、便利で新しいテキスト通話アプリです。『Jiffcy』はリアルの友達、家族、恋人と利用する実名SNSです。電話のように相手を呼び出して、相手が応じると入力した文字が１文字ずつリアルタイムに表示されるリアルタイムトーク（特許取得済）をすることができます。電話している感覚で声を出さずにコミュニケーションをすることができます。
■Jiffcy ダウンロード
以下のURLよりJiffcyをダウンロードいただけます。
https://jiffcy.go.link/19XLX
■株式会社Jiffcyについて
<会社概要>
・社名：株式会社Jiffcy
・本社所在地：東京都新宿区中里町29番地3 菱秀神楽坂ビル10F
・代表者：代表取締役CEO 西村 成城
・事業内容：インターネットサービス
・設立：2018年1月
・HP：https://jiffcy.com
