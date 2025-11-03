“香り立つ白トリュフの魔法” 恵比寿の古民家イタリアン「Archan」が贈る、クリスマスディナーコース7日間限定で登場。

■クリスマスを贅沢に彩る、特別ディナー

毎年多くの方にご好評をいただく、恵比寿の古民家イタリアン「Archan」が贈るクリスマスコース。

今年は、白トリュフやオマール海老、黒毛和牛など、贅沢な素材と旬の食材を組み合わせた2種類の特別ディナーをご用意しました。大切な人と過ごす特別な夜にふさわしい、至極のラインナップを7日間限定でお楽しみいただけます。

▪期間：12月19日（金）～ 12月25日（木）

▪利用可能人数：2 ～ 4名

>> 詳細はこちら(https://www.tablecheck.com/shops/archan/reserve?utm_source=google)

※食材の仕入れ状況により、一部メニューが変更となる場合がございます。

※アレルギーや苦手な食材がある場合は、事前にお知らせください。

※本コースはお料理のみのご提供となります。お飲み物は当日お好みに合わせてご注文ください。

※滞在可能時間は、12月19日～23日は2時間制、24日・25日は2時間30分制となります。

■「Archan X'mas Course」16,500円（税込）

オシェトラキャビアや黒毛和牛フィレ肉など、贅沢な素材を使った全8品のフルコース。

古民家の温もりを感じる空間で、上質なクリスマスディナーをお楽しみいただけます。

コース内容

◇ オシェトラキャビアのプティシュー

◇ 根セロリのムースとマッシュルームコンソメジュレ ジャンボンドヴァイヨンヌ

◇ 欧州産 鴨フォアグラのポワレ 自家製ブリオッシュと爽やかな柑橘のサラダと共に

◇ 熟成インカの目覚めとブラックダイヤモンドのラビオリ

◇ カナダ産オマール海老と百合根のスープ ～パイ包み～

◇ 黒毛和牛フィレ肉のロースト ポートワインのソース

◇ 苺のクリスマスドルチェ

◇ カフェ

■「Archan X'mas Premium Course」18,000円（税込）

Archan X'mas Courseをベースに、

白トリュフを使用したタヤリンを味わえる全8品の贅沢なプレミアムコースです。

コース内容

◇ オシェトラキャビアのプティシュー

◇ 根セロリのムースとマッシュルームコンソメジュレ ジャンボンドヴァイヨンヌ

◇ 欧州産 鴨フォアグラのポワレ 自家製ブリオッシュと爽やかな柑橘のサラダと共に

◇ 欧州産 白トリュフのタヤリン

◇ カナダ産オマール海老と百合根のスープ ～パイ包み～

◇ 黒毛和牛フィレ肉のロースト ポートワインのソース

◇ 苺のクリスマスドルチェ

◇ カフェ

聖夜を彩るのは、ひと皿ごとに広がる香りと、素材の余韻。

旬を知り尽くしたシェフが紡ぐ特別なコースで、一年を締めくくるにふさわしい至高の夜をお楽しみください。

■Archan

旬の恵み × フレンチの技が紡ぐ、古民家イタリアン

恵比寿の街角に佇む、心安らぐ古民家レストラン「 Archan（アーチャン）」。

フランス料理の洗練された技法と日本の四季折々の食材が織りなすイタリア料理を、ソムリエ厳選のワインとともに、一期一会のマリアージュをご堪能ください。

温もりある空間には、プライベートな時間を演出する個室、ゆったりとお食事を楽しめるテーブル席、

そしてシェフとの会話と調理の妙技を間近でご覧いただけるカウンター席をご用意。

特にカウンター席は、ライブキッチンならではの臨場感と共に、五感で味わう特等席として、至福の時間をお過ごしいただけます。

■店舗情報

Archan

所在地 ｜東京都渋谷区恵比寿4-24-3

電話番号｜03-6456-4255

営業時間｜【 ランチ 】 土日祝 12：00 ~ 14：00（LO.フード 13：00 ドリンク 13：30）

【ディナー】全 日 17：00 ~ 23：30（LO.フード 22：30 ドリンク 23：00）

公式HP｜https://archan.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251103_25xmas(https://archan.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251103_25xmas)

