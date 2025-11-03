「賃貸住宅フェア2025 大阪」日本情報クリエイト出展のお知らせ

日本情報クリエイト株式会社

不動産テックを推進する日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、以下「日本情報クリエイト」、証券コード：4054）は、2025年11月26日(水)・11月27日(木)にインテックス大阪(大阪市住之江区)で開催される「賃貸住宅フェア2025 大阪」(主催：全国賃貸住宅新聞社)にブースを出展いたします。

■ 出展概要

来場者登録はこちらから

賃貸住宅フェアは、マンションや土地を所有するオーナーや不動産仲介・管理会社向けに、住宅設備・リフォーム・投資・資産運用関連会社など多彩な出展社が新商品やサービスをプロモーションする賃貸住宅業界最大のイベントです。

当社ブースでは、8月1日にリリースした「賃貸革命」シリーズの最新版 「賃貸革命11(https://www.n-create.co.jp/pr/product/kakumei-chintai/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=chintaifair2025_osaka_pr)」 をご紹介します。実際の画面や新機能をお試しいただけるデモ体験をご用意しております。

あわせて、「賃貸革命11」をはじめとした以下のサービスもご紹介いたします。

・リアプロ(https://www.rnp.jp/management/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=chintaifair2025_osaka_pr)：リアルタイム業者間流通システム

・オーナー提案AIロボII(https://www.n-create.co.jp/pr/product/kushitsu_robo/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=chintaifair2025_osaka_pr)：賃料査定や空室対策提案を誰でも簡単に自動作成できるツール

・電子入居申込システム(https://www.n-create.co.jp/pr/product/denshi_nyukyo_moushikomi/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=chintaifair2025_osaka_pr)：入居申込から審査までをオンラインで完結

・WebManagerPro3(https://www.n-create.co.jp/pr/product/wmp3/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=chintaifair2025_osaka_pr)：不動産会社向けホームページ制作ツール

ぜひこの機会に当社ブースで最新のソリューションをご体験いただき、皆さまの日々の業務改善や新たなビジネス展開にお役立ていただければ幸いです。

当イベントは事前予約制（無料）となっております。

主催者サイトから簡単にお申込みいただけますので、ぜひご登録のうえご来場ください。

製品のお問い合わせはこちら

■ 「賃貸住宅フェア2025 大阪」について

展示会名：賃貸住宅フェア2025 大阪

会期：2025年11月26日(水)・27日(木) 10:00～17:00

会場：インテックス大阪 4・5号館

当社ブース場所： 5号館 A3-1

来場方法：事前予約制（無料）

公式サイト： https://zenchin-fair.com/2025/osaka/

来場者登録はこちらから

■ 賃貸管理ソフト「賃貸革命11」とは

賃貸業務から管理業務まで一元管理できる、集客・管理に強い管理業務支援サービスです。入退去管理から家賃管理まで一元管理することで情報処理のミス・ロスを大幅に軽減することができます。

「賃貸革命11(https://www.n-create.co.jp/contact/inquiry/kakumei-chintai11?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=chintaifair2025_osaka_pr)」は、日本情報クリエイトが提供する不動産管理業務支援ソフト「賃貸革命」シリーズの最新版です。2017年リリースの「賃貸革命10」から約8年ぶりとなるバージョンアップであり、

操作速度の改善や賃貸管理業務の自動化・効率化を実現する様々な機能強化を行いました。

これまで全国の不動産管理会社様にご利用いただいてきた「賃貸革命」の使いやすさを継承しつつ、現場の業務負担を減らすための最新機能を多数追加しております。

なお、「賃貸革命10」からのデータ・帳票の引き継ぎにも対応しており、すでにご利用のお客様もスムーズに移行・運用開始いただけます。

また、フェアにご参加いただけない方につきましても、無料のデモンストレーションやお問い合わせを受け付けております。

「賃貸革命11」のお問い合わせはこちら
【無料】デモンストレーションはこちら

その他製品のお問い合わせはこちら

■日本情報クリエイトについて

日本情報クリエイトは、不動産のITパートナーとして30年にわたり、自社開発による商品開発やITソリューションの提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援しています。

会社概要

会社名：日本情報クリエイト株式会社（東証グロース 証券コード：4054）

所在地：宮崎県都城市上町13街区18号

代表者：代表取締役社長 辻村 都雄

URL：https://www.n-create.co.jp/