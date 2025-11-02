「第4回SAGA堺整骨院杯 中学生女子バレーボール大会」を開催しました！

■ 大会概要

株式会社 堺整骨院西会場の様子

●主催：堺整骨院・SAGA堺整骨院杯実行委員会

●参加チーム：

〈福岡県〉小郡中学校・大原中学校・甘木中学校・夜須中学校・太刀洗中学校・明星中学校・筑邦西中学校・三潴中学校・田主丸中学校

〈佐賀県〉田代中学校・基山中学校・基里中学校・鳥栖中学校・鳥栖西中学校・香楠中学校(順不同)

●協賛：社会福祉法人 悠光会・野多目まつおかクリニック・江崎漬物・Green and Blue・PIZZA Hat-Re:・寺島整骨院・HZkitchen・ぶどうぱん専門店 ぶどぱん(順不同)

協賛ロゴ入りチャンピオンズTシャツ

本大会で4回目の開催となる「SAGA堺整骨院杯 中学生女子バレーボール大会」は、バレーボールを通じてスポーツマンシップやチームワークなどの価値観を育み、試合の中で失敗や成功を経験し、それを学ぶことで成長する機会を与えるため開催されます。

福岡県と佐賀県のチームが参加し、練習試合や大会で対戦することのないチームとの出会いを通じて選手だけでなくスタッフの先生方との交流も深めるきっかけとなることを目的としています。

また、成長期の指導をしている中で心配されているケガについて、技術指導と並行してメディカルの視点を指導に取り入れるきっかけを作り、普及していきたいと考えています。

決勝戦の様子

大会中は、試合に出ている選手だけではなく、控えの選手や監督・保護者の方もチーム一丸となって臨んでいました。

ブロックやアタックが決まった際に、選手達同士で褒めたたえて士気を上げている場面やミスをした際に選手同士で声を掛けて、励ましあう場面が見られました。

優勝決定戦は、基山中学校と田主丸中学校の対戦となり、両者一進一退の攻防が続きましたが、基山中学校が勝利し、4年連続優勝を果たしました。

表彰式の様子集合写真

本大会は、協賛いただいた飲食店のキッチンカー出店もありました。

福岡県小郡市にある、お爺さまが使用していた漬物倉庫をご自身の手で改装して販売している漬物屋「江崎漬物」、福岡市南区にあるホットサンドのキッチンカー「Green and Blue」、ピザ窯を乗せたキッチントレーラーで九州産の素材を使った本格的ナポリピッツァを提供する「PIZZA Hat-Re:」、炭火焼や唐揚げなどのキッチンカー「HZkitchen」が出店し、大会に参加された方だけでなく、一般の方も購入可能で、終日行列で大反響でした。

■ 堺整骨院の救護活動

出店したキッチンカー救護ブース

試合開始前にはアップ前後に、選手の体調を念入りに確認し、少しでも気になる箇所があればストレッチや施術を行い調節し、安心した状態にして選手を試合に送り出しました。

試合が始まると熱量の高い試合が多く、ケガをする選手も多くいましたが、トレーナーが適切なケアを行いつつ聞き取りや処置を行いました。

試合後も、ケガをした選手のアフターケアや疲労が残らない様に施術を行いました。また、ケガをしない身体の作り方や自身でも出来るストレッチなどアドバイスも行いました。

処置やストレッチアドバイスの様子

堺整骨院グループの柔道整復師は、骨折・脱臼の応急処置や捻挫・肉離れなど軟部組織損傷に対して施術することができます。

超音波診断器（エコー）で画像検査を行うことで、損傷している部位を特定し適切な処置を行い早期治癒・早期復帰に繋げています。

参加しているスポーツ大会でも、エコーを使用する症状に遭遇する機会が多いため、技術や知識を身に付けることができます。

堺整骨院グループでは、柔道整復師・鍼灸師を目指す学生の院見学はもちろん、スポーツ大会の見学募集も行っております。スポーツ大会では、テーピングや応急処置を現場で学べるチャンスです。下記の堺整骨院リクルートLINE＠より応募可能です。



堺整骨院リクルートLINE＠

ID：@jzf3389u

■ 会場近隣の堺整骨院について

エコー検査の様子

《堺整骨院 小郡院》

院長：中村 友哉

住所：〒838-0143

福岡県小郡市小坂井118-1

電話番号：0942-23-8338

営業時間：

平日：9:00～12:00／15:00～20:30

土・祝：9:00～13:00／15:00～18:00

日曜休診

https://fukuoka-seikotsuin.com/ogori/

https://g.co/kgs/4hc1wu

《堺整骨院 みやき院》

院長：中村 洸介

住所：〒849-0111

佐賀県三養基郡みやき町大字白壁1074番地3

メディカルコミュニティセンター内

電話番号：0942-89-9555

営業時間：

平日：9:00～13:00／15:00～20:00

土・祝：9:00～13:00／15:00～18:00

日曜休診

https://fukuoka-seikotsuin.com/miyaki/

https://g.co/kgs/PaczqT

《堺整骨院 筑紫野院》

院長：藤井 健

住所：〒818-0036

福岡県筑紫野市光が丘4-1-1

サニー光が丘内

電話番号：092-927-1010

営業時間：

平日：10:00～12:30／15:00～20:00

土曜：10:00～13:00／14:00～18:00

祝日：10:00～14:00

日曜休診

https://fukuoka-seikotsuin.com/chikushino/

https://g.co/kgs/Vtj4rr

《堺整骨院 JR久留米院》

院長：城戸 祐一郎

住所：〒830-0222

福岡県久留米市城南町2-34

電話番号：0942-36-1155

営業時間：

平日：9:00～12:00／15:00～20:00

土曜：9:00～13:00／15:00～18:00

祝日：9:00～13:00

日曜休診

https://fukuoka-seikotsuin.com/kurume/

https://g.co/kgs/uxPZXN

■ 会社概要

Nasdaq NYC タワーのウェルカムメッセージ

株式会社rYojbaba（rYojbaba Co., Ltd.）

証券コード／ティッカー：RYOJ（Nasdaq Capital Market 上場）

設立：2015 年

本社所在地：福岡県福岡市南区大橋4 丁目3 番1 号

代表者：代表取締役社⾧ 馬塲亮治

従業員数：323 名（連結ベース）

事業内容：

・労務コンサルティング事業（労務・上場コンサルティング、労務リスク管理他）

・健康サービス事業（整骨院・美容サロン運営他）

株式会社rYojbabaホームページ：https://www.ryojbaba.co.jp

【Nasdaq NYC タワーのウェルカムメッセージ】

2025 年8 月時点において、同社株式は Moomoo 証券 を通じてNasdaq 市場の株式としてお取引いただけることを確認しております。今後、他の証券会社においても取扱いが拡大する可能性がございます。

本件は現時点で確認された事実のご案内であり、特定の証券会社の利用を推奨・斡旋するものではありません。また、同社は証券取引の仲介行為を行うものではなく、投資勧誘を目的とするものでもございません。株式取扱いに関する最終的な判断は、必ず投資家ご自身の責任において行っていただきますようお願い申し上げます。

Moomoo 証券：https://www.moomoo.com/jp

株式会社rYojbaba 代表取締役社長 馬塲亮治

今日の日本においては、物価上昇、為替変動、人材不足といった課題が顕在化しておりますが、同社はこうした知見の蓄積を背景に、IPO コンサルティングや事業売却等について、お客様のニーズに即した最適なサポートを提供することが可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせ先

E-mail：info@ryojbaba.co.jp

※好評のコンサルティングに関しましても上記にお問い合わせ下さい。

堺整骨院グループ

堺整骨院グループの店舗外観

堺整骨院グループは、40年の歴史ある整骨院で、伝統の技術を継承しながら、福岡県を中心に九州および広島県・東京都に約30店舗を展開しています。

西洋医療的知識と東洋医療を統合し、お一人お一人に最良の施術を提供し、独自の方程式でお客様の命に関わる不調を、早く見つけることを使命としています。肩こり・腰痛・スポーツでのケガは、命に関わる症状ではないと思われがちですが、肩こりや腰痛は、単なる筋肉疲労ではなく、内臓をはじめとする体内の不調のサインかもしれません。

また、交通事故でのケガも専門のスタッフがおり、事故の状態によって、身体に受けるダメージが異なるため、医学だけでなく、物理学的な観点からも施術を行います。多数の症例・施術実績に基づき、「後から痛みの出ない施術」を心掛けています。また、保険会社との対応もしっかりサポートしています。

身体に不安がある方は是非、専門知識を身に付けたスペシャリストがいる、国民医療の窓口の堺整骨院グループへ足を運んでみましょう。

設立：1989 年

代表者：代表取締役 渡辺淳一

事業内容：整骨院・鍼灸院運営

特徴：35年以上にわたり地域密着型で施術を提供し、rYojbaba グループの医療基盤を担う中核会社

株式会社堺整骨院 ホームページ：https://fukuoka-seikotsuin.com/

堺整骨院グループ一覧GoogleMap：https://maps.app.goo.gl/Ae7pFdv5jaLMnxfi9

堺整骨院 求人：https://recruit.sakai-seikotsuin.jp/

メディカルトレーナー活動

株式会社堺整骨院西 代表取締役 渡辺淳一

堺整骨院グループは、国家資格を保持した柔道整復師・鍼灸師が、地域のスポーツ大会に救護トレーナーとして積極的に参加し、選手のサポートを行います。



また、監督や応援に来られている家族の方の身体の悩みにも応えられるように、地域の方とのコミュニケーションも大切にしています。



堺整骨院グループでは、認定メディカルトレーナー制度が設けられており、知識・技術・モラルの全ての面において、当社の基準を満たしたスタッフが取得出来る資格があり、常にスキルアップを目指して勉強会を行っています。

医療連携

メディカルトレーナーが処置を行う様子

堺整骨院グループは、他の医療機関と連携しているので、もし内臓やその他の不調が見つかった場合でも、併院・転院が可能です。

野多目まつおかクリニックと医療連携を結んでおり、整骨院での施術が難しい場合やクリニックと堺整骨院での施術を併用した方が施術効果が高まる場合など、患者様へのご説明・ご同意を取った上で、相互に患者様を紹介していますので、安心して来院いただけます。

ケガや痛み改善のほか、運動指導やトレーニングのアドバイスなども行っていますので、お身体でお困りの方は、気楽にご相談下さい。

野多目まつおかクリニック HP：https://notame-cl.com/index.html

野多目まつおかクリニック 松岡 信秀院長