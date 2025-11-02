Argonavis LIVE 2025 - will - 開催報告

株式会社ブシロード

2025年11月2日（日）、LINE CUBE SHIBUYAにて【Argonavis LIVE 2025 - will -】（主催：株式会社ブシロードミュージック）を開催。

アニメ、ゲーム、声優によるリアルライブ等、様々なメディアミックスを展開する「from ARGONAVIS」。

2025年内で無期限活動休止を発表をした本プロジェクトから、Argonavisの活動休止前ラストとなるワンマンライブが開催された。

本公演は全席SOLD OUTしており、開演前から会場は熱気で溢れていた。アンコールを含めて全22曲を披露し、ダブルアンコールの「ゴールライン」では会場全体が一体となる感動のフィナーレを迎え、メンバーへ大きな拍手と歓声が送られた。

本公演は国内配信も実施。アーカイブ期間は11月8日（土）23:59までとなっている。

■公演概要

公演名：Argonavis LIVE 2025 - will -

日時：2025年11月2日（日）

開場 17:00 / 開演 18:00

会場：LINE CUBE SHIBUYA

出演：Argonavis

七星 蓮:伊藤昌弘、五稜結人:日向大輔、的場航海:前田誠二、桔梗凛生:森嶋秀太、白石万浬:橋本祥平

詳細：https://argo-bdp.com/live/post-40808/

■セットリスト

M1. AAside

M2. MILKY WAY

M3. 星がはじまる

M4. What-if Wonderland!!

M5. Breath!

M6. Y

M7. Starry Line

M8. スタートライン

M9. 命のクリック

M10. 心を歌いたいAcoustic Ver.

M11. 流星雨Acoustic Ver.

M12. リスタートAcoustic Ver.

M13. JUNCTION

M14. Reversal

M15. ゴールライン

M16. will

EN1. きっと僕らは

EN2. STARTING OVER

EN3. VOICE

EN4. 雨上がりの坂道

WEN1. Steady Goes！

WEN2. ゴールライン

■セトリプレイリスト公開中

各音楽配信サービスにて、「Argonavis LIVE 2025 - will -」のライブセットリストプレイリストを公開中。

ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。

https://bmu.lnk.to/Argonavis_live2025_willpr

※一部楽曲を除く

■配信視聴チケット

受付期間：～11月8日（土）21:00

アーカイブ期間：～ 11月8日（土）23:59まで

受付URL： https://eplus.jp/argo-will/st/

※海外配信なし



■今後のライブ情報

from ARGONAVISプロジェクト恒例のアコースティックライブ、「アコナビス」が2025年11月22日（土）にEX THEATER ROPPONGIにて開催。昼・夜、各部ゲストを迎えての盛りだくさんな公演をお見逃しなく！

公演詳細：https://argo-bdp.com/live/post-42005/

from ARGONAVISプロジェクト活動休止前ラストのが合同ライブイベントが、

2026年1月11日(日) ＠Kanadevia Hall にて開催決定！

公演詳細： https://argo-bdp.com/live/post-42008/

■「from ARGONAVIS（フロムアルゴナビス）」とは

アニメ、舞台、リアルライブ等様々なメディアミックスを展開するボーイズバンドプロジェクト。

キャラクターを演じる声優自身がライブパフォーマンスを行う「Argonavis（アルゴナビス）」「GYROAXIA（ジャイロアクシア）」、キャラクターを演じる声優とサポートメンバーがライブパフォーマンスを行う「Fantôme Iris（ファントムイリス）」「風神RIZING！（フウジンライジング）」「εpsilonΦ（イプシロンファイ）」「ST//RAYRIDE（ストレイストライド）」と個性豊かなバンドの生演奏による迫力のライブも魅力。



from ARGONAVIS公式サイト：https://argo-bdp.com/

from ARGONAVIS公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/ARGONAVIS_info

from ARGONAVIS公式TikTok：https://tiktok.com/@argonavis_official

TVアニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」公式サイト：https://anime.argo-bdp.com

YouTube「ARGONAVIS ch.」：https://www.youtube.com/channel/UCc7Uz7Juj6VlihelzCWoMnQ

from ARGONAVIS公式ファンクラブ：https://pre.argo-navi.com/



