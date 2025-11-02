STU48 Ê¡ÅÄ¼ëÎ¤ ¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡Ø¥Õ¥¯¥Õ¥§¥¹Vol.5¡Ù～¡ÈÀÄ½Õ¡É¤ò¥Æー¥Þ¤ËÆÏ¤±¤¿¡¢²»³Ú¤È¾Ð´é¤Î°ìÆü～
Âè1²ó¤ÏÃÏ¸µ¡¦¹áÀî¡¢Âè2²ó¤ÏÅìµþ¡¢Âè3²ó¤Ï¹áÀî¤Ç¤Î½é¤Î¥µー¥¥Ã¥È¥Õ¥§¥¹¡¢ºòÇ¯9·î¤«¤é¤ÏSpotify O-WEST¤Ç¤ÎÈÖ³°ÊÔ¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î½ÐÄ¥ÊÔ¡¢¤µ¤é¤ËÂè4²ó¤Î¹Åç¡¦Åìµþ¸ø±é¤âÂçÀ¹¶·¤Ç½ª¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¯¡¹¿Ê²½¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡Ö¥Õ¥¯¥Õ¥§¥¹¡×¡£Âè5²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢RISING HALL¤Î10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢»³¸ý¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
Ê¡ÅÄ¼ëÎ¤
¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éº¬¤Ã¤«¤é¤Î¥Ð¥ó¥É¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¤â¤¢¤ëÊ¡ÅÄ¤¬¡¢¡ÈÀÄ½Õ¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼«¤é¸·Áª¤·¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤È¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Î°§»¢¤ÇÊ¡ÅÄ¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤ÏÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤³¼þÆî¤Ï¡¢»ä¤¬ÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿³¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¸Î¶¿¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ªº£Æü¤Ï»Å»ö¤Î¤³¤È¤ä·ù¤Ê¤³¤È¤ÏÁ´ÉôËº¤ì¤Æ¡¢ÀÄ½Õ»þÂå¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤ß¤ó¤Ê¡¢À¼½Ð¤»¤ë¤è¤Ê¡© ¤¤¤±¤ó¤Î¤«ー¡ª¡ª¡×
¤ÈÇ®¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éËë¤ò³«¤±¤¿¡£
LOCAL CONECT
¡ÈLOCAL CONNECT¡É¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Ð¥ó¥É¤ËÊÉ¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥¯¥Õ¥§¥¹¤ò°ì½ï¤ËÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¥³¥é¥Ü¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡ØSailing¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇSTU48¤Î¡Ø¥Ú¥À¥ë¤È¼ÖÎØ¤ÈÍè¤¿Æ»¤È¡Ù¤ò¥Ð¥ó¥É¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¶¦±é¤·¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÇ®¤¤¥³ー¥ë¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£MC¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¯¥Õ¥§¥¹¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¤³¤Î¶Ê¤ò°ì½ï¤ËÈäÏª¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ê¡ÅÄ¤¬¡ÖSTU48¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â³Ú¤·¤á¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìÂÎ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
OKOJO
¡ÈOKOJO¡É¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¯¥Õ¥§¥¹Vol.5¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÆü¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¡ØÅÂÆ²Æþ¤ê¡Ù¤ò¥³¥é¥ÜÈäÏª¡£¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
STU48 À¥¸ÍÆâPRÉôÂâ Season2
Â³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡ÅÄ¼ëÎ¤¤ò´Þ¤à¡ÈSTU48 À¥¸ÍÆâPRÉôÂâ Season2¡É¡£Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡¢µÒÀÊ¤ÎÇ®µ¤¤Ï°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ë¡£ÈøºêÀ¤Î¤²Ö¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤Ç®µ¤¤Ç¤¹¤Í～¡ª¤³¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¥Ä¥¢ー¤ò²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤â¤¦°ìÅÙ¤³¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¤¯¤Æ¡¢º£Æü¤³¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢Ê¡ÅÄ¤¬¡ÖSTU48¤Î³Ú¶Ê¤â¤¢¤Îº¢¤è¤êÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤ÇÀ¥¸ÍÆâ¤òPR¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÈÀ¥¸ÍÆâPRÉôÂâ¤ÎÉü³è¤ò´ê¤¦¡É¤Ê¤É¡¢¤¼¤ÒX¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£µ×¡¹¤Ë¸«¤»¤¿Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉ½¾ð¤â¼«Á³¤È¤Û¤³¤í¤ó¤À¡£
¤¯¤Ô¤Ý
¥Õ¥¯¥Õ¥§¥¹¾ïÏ¢¤Î¡È¤¯¤Ô¤Ý¡É¤È¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ø¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¥Û¥ê¥Çー¡Ù¤òÈäÏª¡£º£²ó¤Ï¤¢¤¨¤Æ¶Ê¿ô¤ò¹Ê¤ê¡¢¥Èー¥¯¤òÂ¿¤á¤ËÅ¸³«¡£Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤È¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤¥Èー¥¯¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð´é¤ÇËþ¤¿¤·¤¿¡£
Hello Youth
Â³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¾ïÏ¢¤Î¡ÈHello Youth¡É¡£¿·¥á¥ó¥Ðー¤ò·Þ¤¨¤¿¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡¢Ê¡ÅÄ¤¬¡Ö¤â¤¦¥Õ¥¯¥Õ¥§¥¹¡¢Hello Youth¥Õ¥§¥¹¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¤Û¤É¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¡¢²ñ¾ì¤Ï½ª»Ï¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡Ø¥Ï¥Ã¥Ôー¥é¥¤¥Õ¡Ù¤òÈäÏª¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥é¥¹¥È¤Î¡ØMY NAME IS¡Ù¤Ë¤ÏÀ¥¸ÍÆâPRÉôÂâ Season2¤â²Ã¤ï¤ë¹ë²Ú¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡£µÒÀÊ¤«¤é¤Ï´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤«¤¹¤ßÁð¤È¥¹¥Æ¥é
¡È¤«¤¹¤ßÁð¤È¥¹¥Æ¥é¡É¤È¤Ïº£Ç¯5·î°ÊÍè¤ÎºÆ¶¦±é¡£¿·¤¿¤Ë3´üÀ¸¤ò·Þ¤¨¤¿¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Î¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¡ÅÄ¤¬¡Ö²Æ¥Õ¥§¥¹¤ÇÄ°¤¤¤ÆÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡ØÀÄ¤è¤êÀÄ¤¯¡Ù¤ò¥³¥é¥ÜÈäÏª¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê³Ú¶Ê¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢ÀÄ½Õ¤Îµ±¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
NANIMONO
¡ÈNANIMONO¡É¤È¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢Ê¡ÅÄ¤¬¡Ö¥Ç¥Ó¥åー¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ç°´ê¤Î½é¶¦±é¤¬¼Â¸½¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Õ¥§¥¹±óÀ¬¤ä¥Á¥§¥²ñ¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ê¡ÅÄ¡£¥³¥é¥Ü¶Ê¤Ï¡Ø¥¸¥ãー¥¸¤ÏÀïÆ®Éþ¡Ù¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸å¡¢¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¡Ö¤ªÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ê¡ÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦º£Æü¤«¤é¿ÆÍ§¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊÖ¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÇï¼ê¤È¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
THE BOYS&GIRLS
£´ÅÙÌÜ¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡ÈTHE BOYS&GIRLS¡É¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢Ê¡ÅÄ¤Î¾®¥Í¥¿¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤ò¼æ¤¹þ¤ß¡¢¡Ø³¬ÃÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡Ù¤Ç¤Î¶¦±é¤ÇÇ®µ¤¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¥¬¥¬¥¬SP
¡È¥¬¥¬¥¬SP¡É¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹â¾¾¤Ç¤Î¥Õ¥¯¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í£°ì¥³¥é¥Ü¤Ê¤·¡¢¼Ì¿¿¤â»£¤é¤º¤Ç¡Ä¡Ä¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¹¥¤¤¹¤®¤Æ¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¤Ï¤¼¤Ò¥³¥é¥Ü¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤È¡×¤È¥æー¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤ê¡¢¡ØÈÕ½©¡Ù¤òÎÏ¶¯¤¯¥³¥é¥ÜÈäÏª¡£¥Õ¥í¥¢¤ÎÇ®¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
STU48
¥é¥¹¥È¤Î¡ÈSTU48¡É¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¹©Æ£Íý»Ò¤¬¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª »ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀÄ½Õ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©»ä¤¿¤Á¤ËÀÄ½ÕÊû¤²¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£ÀÐÅÄÀéÊæ¤â¡Ö³§¤µ¤ó¡¢»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í～¡ª ºÇ¸å¤Þ¤ÇÈè¤ì¤ò¸«¤»¤º¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÊ¡ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¯¥Õ¥§¥¹Vol.5¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡© Ä¹Ãú¾ì¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶²¤ìÂ¿¤¯¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¥¬¥¬¥¬SP¡É¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¤Ç¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£»ä¤Î¡È¹¥¤¡É¤ò°ì½ï¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÀÄ½Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¼¡²ó¤Ï¹áÀî¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¤¤¤ÈÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£À¥¸ÍÆâ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªÎÏÅº¤¨¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê²»³Ú¤È¾Ð´é¤Ë°î¤ì¤¿º£Æü¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡È#¥Õ¥¯¥Õ¥§¥¹¡É¤ò¤Ä¤±¤Æ´¶ÁÛ¤òÒì¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢Á´Éô¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÀ¸¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡ª¡×
¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é¡Ö¥Õ¥¯¤Á¤ã¤ó¡ª ¥Õ¥¯¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¤Î¥³ー¥ë¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢¡Ø¥Õ¥¯¥Õ¥§¥¹Vol.5¡Ù¤ÏÂç¤¤ÊÇ®¶¸¤È¤È¤â¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¢£À¥¸ÍÆâPRÉôÂâ¤È¤Ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¥¸ÍÆâ7¸©¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëSTU48¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢À¥¸ÍÆâ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´¹ñ¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£2021Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿7Ì¾¤¬¡ÖÀ¥¸ÍÆâPRÉôÂâ Season1¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡Â³¤¯¡ÖÀ¥¸ÍÆâPRÉôÂâ Season2¡×¤Ï¡¢STU48¤Î8th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø²Ö¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¡©¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÂÀ¸¡£¡Ö³¤³°¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÀ¥¸ÍÆâ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÈÁ´¹ñ¤Ë¹¤á¤¿¤¤¡×¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¤«¤éÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢2022Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿7Ì¾¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢¡ËÜÆü¤Î¼Â»Ü³µÍ×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë ¥Õ¥¯¥Õ¥§¥¹Vol.5
¢£¸ø±éÆü 2025Ç¯11·î2Æü(Æü)
¢£²ñ¾ì »³¸ý¸©¡¦¼þÆîRISING HALL
¢£³«¾ì/³«±é 12:00 /13:00
¢£½Ð±é¼Ô
STU48¡ÊÃÓÅÄÍµ³Ú¡¦Æâ³¤Î¤²»¡¦ÈøºêÀ¤Î¤²Ö¡¦¹©Æ£Íý»Ò¡¦Ç÷É±²Ú¡¦¿®Ç»Ãè²Ö¡¦À¶¿å¼ÓÎÉ¡¦Á¾Àîºé°ª¡¦¹âÍº¤µ¤ä¤«¡¦Ã«¸ýçýÈÞºÚ¡¦ÃæÂ¼Éñ¡¦¸¶ÅÄÀ¶²Ö¡¦Ê¡ÅÄ¼ëÎ¤¡¦½¡ÀãÎ¤¹á¡¦µÈÅÄºÌÎÉ¡¦ÅÏÊÕºÚ·î¡Ë
STU48À¥¸ÍÆâPRÉôÂâ Season2¡ÊÀÐÅÄÀéÊæ¡¦ÈøºêÀ¤Î¤²Ö¡¦¹âÍº¤µ¤ä¤«¡¦ÃæÂ¼Éñ¡¦Ê¡ÅÄ¼ëÎ¤¡Ë
OKOJO¡¡/¡¡¥¬¥¬¥¬SP¡¡/¡¡¤«¤¹¤ßÁð¤È¥¹¥Æ¥é¡¡/¡¡¤¯¤Ô¤Ý¡¡/ ¡¡THE BOYS&GIRLS / NANIMONO¡¡/¡¡Hello Youth / LOCAL CONECT
¡ûTIME TABLE¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±£²¡§£µ£µ¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°
£±£³¡§£°£°¡¡LOCAL CONECT
£±£³¡§£µ£°¡¡OKOJO
£±£´¡§£³£°¡¡STU48 À¥¸ÍÆâPRÉôÂâ Season2
£±£µ¡§£°£µ¡¡¤¯¤Ô¤Ý¡¡
£±£µ¡§£³£µ¡¡Hello Youth
£±£¶¡§£°£µ¡¡¤«¤¹¤ßÁð¤È¥¹¥Æ¥é
£±£¶¡§£³£µ¡¡NANIMONO
£±£·¡§£²£µ¡¡THE BOYS&GIRLS
£±£¸¡§£±£µ¡¡¥¬¥¬¥¬SP
£±£¹¡§£°£°¡¡STU48
£±£¹¡§£³£°¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
£±£¹¡§£´£°¡¡STU48ÆÃÅµ²ñ
¢£STU48ËÜÆü¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ãSTU48 À¥¸ÍÆâPRÉôÂâ Season2¡ä
M£±¡¡¡¡ËÍ¤Ï¤³¤Î³¤¤òÄ¯¤á¤Æ¤ë
M£²¡¡¡¡À¥¸ÍÆâPRÉôÂâ¿ä¤·
M£³¡¡¡¡Be honest
M£´¡¡¡¡¤½¤·¤ÆËÍ¤ÏËÍ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë
M£µ¡¡¡¡±Ê±ó¤è¤êÂ³¤¯¤è¤¦¤Ë
M£¶¡¡¡¡¸À¤¤ÌõMaybe
M£·¡¡¡¡¾Ð´é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹
¡ãSTU48¡ä
M£±¡¡¡¡¥Ø¥¿¥ì¤¿¤Á¤è
M£²¡¡¡¡½Ð¹Ò
M£³¡¡¡¡»×¤¤½Ð¤»¤ëÎø¤ò¤·¤è¤¦
M£´¡¡¡¡µ´¤´¤Ã¤³
M£µ¡¡¡¡·¯¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡Ê»³¸ýver¡Ë
M£¶¡¡¡¡¥µ¥ó¥°¥é¥¹¥Ç¥¤¥º
M£·¡¡¡¡¥Ú¥À¥ë¤È¼ÖÎØ¤ÈÍè¤¿Æ»¤È
M£¸¡¡¡¡Ì´ÎÏ
¢£STU48¸ø¼°SNS¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡STU48¸ø¼°X¡§https://x.com/STU48_official_
STU48¸ø¼°HP¡§https://sp.stu48.com
STU48¸ø¼°YouTube¡§https://youtube.com/@stu4858
