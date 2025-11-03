『アルベルゴ カフェ・ミケランジェロ』11月3日より「メンズデー・レディースデー」11月限定開催！
株式会社HESTA大倉（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 鬼塚 友章、以下 HESTA大倉）が運営する『Albergo Caffe Michelangelo（アルベルゴ カフェ・ミケランジェロ）』(所在地：大阪府大阪市浪速区難波中2-11-50)では、2025年11月3日（月）より、メンズデー （毎週月曜日）、レディースデー（毎週火曜日）の新サービスを開始いたします。
サービス概要
●メンズデー：毎週月曜日
●レディースデー：毎週火曜日
【11月限定開催】
17:00～19:00にご来店の男性のお客様（月曜日）、女性のお客様（火曜日）限定
ファーストドリンク無料（下記よりお選びいただけます）
・生ビール
・スパークリングワイン
・グラスワイン(赤・白)
・コーヒー
・紅茶
※おひとり様ワンオーダー以上のご注文が必須条件となります。
例えば…
おひとり様、生ビール2杯と皮付きフライドポテト トリュフ風味をご注文した場合
1,700円（税込）でお楽しみいただけます！
平日の憩いの場としてぜひご利用ください。
Albergo Caffe Michelangelo（アルベルゴ カフェ・ミケランジェロ）
アルベルゴカフェ・ミケランジェロは、東京・代官山の「カフェ・ミケランジェロ」 の姉妹店で、2023年12月、今話題のセンタラグランドホテル大阪１Fにオープンしました。
人気メニュー「ミケランジェロプリン」、またピッツァのヘルシー進化系、「ピンサ」もおすすめです。都会の喧騒から離れて、ゆったりとしたひと時をお過ごしいただけます。
●ご予約はこちらから
https://albergocaffemichelangelo.owst.jp/
■店舗概要
店名：Albergo Caffe Michelangelo（アルベルゴ カフェ・ミケランジェロ）
住所：大阪府大阪市浪速区難波中2-11-50センタラグランドホテル大阪１階
電話番号：06-4308-5478
営業時間：9:00～22:30(Last order：Food21:30、Drink22:00)
■ホームページ
https://albergocafe-m.com/
https://www.instagram.com/albergocaffemichelangelo/
■LINE
https://lin.ee/OQZBECk
Albergo Caffe Michelangelo公式LINE
※仕入れ状況により一部メニューや提供期間が変更となる場合がございます。
あらかじめご了承下さい。
※画像はイメージです。
〈株式会社HESTA大倉〉
代表者：代表取締役社長 鬼塚 友章
設立：昭和39年1月
本社：東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞ヶ関ビル6階
資本金：1億円
事業内容：不動産業、建設業、会員制リゾート事業、エネルギー事業
URL：https://okura.co.jp/