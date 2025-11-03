『アルベルゴ カフェ・ミケランジェロ』11月3日より「メンズデー・レディースデー」11月限定開催！

株式会社HESTA大倉




株式会社HESTA大倉（本社：東京都千代田区、代表取締役社長　鬼塚 友章、以下 HESTA大倉）が運営する『Albergo Caffe Michelangelo（アルベルゴ カフェ・ミケランジェロ）』(所在地：大阪府大阪市浪速区難波中2-11-50)では、2025年11月3日（月）より、メンズデー （毎週月曜日）、レディースデー（毎週火曜日）の新サービスを開始いたします。



サービス概要

●メンズデー：毎週月曜日


●レディースデー：毎週火曜日



【11月限定開催】


17:00～19:00にご来店の男性のお客様（月曜日）、女性のお客様（火曜日）限定


ファーストドリンク無料（下記よりお選びいただけます）



・生ビール


・スパークリングワイン


・グラスワイン(赤・白)


・コーヒー


・紅茶



※おひとり様ワンオーダー以上のご注文が必須条件となります。



例えば…


おひとり様、生ビール2杯と皮付きフライドポテト トリュフ風味をご注文した場合


1,700円（税込）でお楽しみいただけます！




平日の憩いの場としてぜひご利用ください。


Albergo Caffe Michelangelo（アルベルゴ カフェ・ミケランジェロ）



アルベルゴカフェ・ミケランジェロは、東京・代官山の「カフェ・ミケランジェロ」 の姉妹店で、2023年12月、今話題のセンタラグランドホテル大阪１Fにオープンしました。


人気メニュー「ミケランジェロプリン」、またピッツァのヘルシー進化系、「ピンサ」もおすすめです。都会の喧騒から離れて、ゆったりとしたひと時をお過ごしいただけます。



●ご予約はこちらから


https://albergocaffemichelangelo.owst.jp/



■店舗概要


店名：Albergo Caffe Michelangelo（アルベルゴ カフェ・ミケランジェロ）


住所：大阪府大阪市浪速区難波中2-11-50センタラグランドホテル大阪１階


電話番号：06-4308-5478


営業時間：9:00～22:30(Last order：Food21:30、Drink22:00)



■ホームページ


https://albergocafe-m.com/



■Instagram


https://www.instagram.com/albergocaffemichelangelo/



■LINE


お得なLINEクーポンも配信中！


https://lin.ee/OQZBECk



Albergo Caffe Michelangelo公式LINE

ご家族やご友人、もちろんお一人でもお気軽にご来店お待ちしております。


アルベルゴ カフェ・ミケランジェロで優雅なひと時をお過ごしください。


※仕入れ状況により一部メニューや提供期間が変更となる場合がございます。


あらかじめご了承下さい。


※画像はイメージです。



〈株式会社HESTA大倉〉


代表者：代表取締役社長　鬼塚 友章


設立：昭和39年1月


本社：東京都千代田区霞が関3丁目2番5号　霞ヶ関ビル6階


資本金：1億円


事業内容：不動産業、建設業、会員制リゾート事業、エネルギー事業


URL：https://okura.co.jp/