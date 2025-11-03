お茶っ葉（パ）みたいな“お茶っパイ”登場！「みじかめこねり　西尾の抹茶」

有限会社春華堂

春華堂グループである株式会社こねり（所在地：東京都港区 代表取締役社長：山崎貴裕）が展開するパイ専門店「coneri(こねり)」は、通常より”みじかめ”の可愛らしい一口サイズに仕立てたチョコレートパイ「みじかめこねり 西尾の抹茶」を2025年11月1日（土）より販売開始いたします。

coneri名古屋限定で販売していた濃厚な旨味と渋みが特徴の“西尾の抹茶”。オフィスやドライブなど一口サイズでジップ付き袋なので、好きなときに好きな分だけ気軽に楽しんでいただけます。

みじかめこねり 西尾の抹茶

価格：税込680円（税抜630円）

期間：2025年11月1日（土）～通年販売

内容量：45g

販売：coneri品川 東京都港区高輪3-26-27 JR品川駅構内 エキュート品川

coneri渋谷 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア1F

coneri名古屋 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号 ジェイアール名古屋タカシマヤ B1

その他駅や空港等にて販売予定

coneriおいしさのひみつ

coneriのスティックパイに使用するのは、国産の小麦粉や大豆を原料とした厳選された「酵豆粉」を独自にブレンドした“こねり粉”。パイ生地作りの要の「こねる」「折る」「伸ばす」の工程は、熟練のパイ職人による手わざでこそ成せる業。季節・天候・温度・湿度とあらゆる些細な変化も見逃さず、生地の声に耳を傾け会話しながら、約1,000層のパイ生地に仕上げます。

そして、パイとの相性を考えて産地にこだわった素材とチョコレートを厳選。パイ層の奥までチョコレートを染み込ませることで、パイの“サクっ”とチョコの“しっとり”が合わさった独特の食感が生まれます。

会社概要

会社名：株式会社こねり

代表取締役：山崎 貴裕

設立：2017年2月1日

事業内容：菓子製造・販売

U R L：http://coneri.jp/

所 在 地：東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟28階