追悼のフォトブック：クラウドファンディングのように参加者を募集。仲間を募り、故人を偲び、思い出の写真をご遺族にもシェアできる、追悼集作成サービスをリリース。

株式会社バリューブリッジ（東京都江東区、代表取締役社長 岡本朋樹）は、クラウドファンディングのように参加者を募り、追悼集を作成してご遺族に寄贈するWEBサービスの提供を開始いたしました。本サービスは、弔い不足を感じている人々の心を癒し、ご遺族の悲しみを慰めるグリーフケアを目的とした新しい追悼のカタチです。

追悼集寄贈サービス「フォトぶっくる」リリース

■追悼のフォトブック開発の背景

従来、日本の葬儀といえば、お通夜と葬儀を2日にわけて執り行う一般葬が主流でしたが、近年ではライフスタイルの変化などから、簡素な葬儀を望む人が増えてきました。特に近親者のみが参列する家族葬は年々増加傾向にあり、2024年に実施されたとある調査によれば家族葬が5割を占め、かつて主流だった一般葬は3割程度にとどまりました。残りの2割は通夜を行わない一日葬や火葬のみを行う直葬など、葬儀の簡素化が進んでいることが明らかになっています。

こうした葬儀スタイルの変化に伴って注目されつつあるのが、「弔い不足」という言葉です。昨今では新聞のお悔やみ欄に訃報を掲載しないご遺族も多く、親しかった人の葬儀を後から知るケースも増えていますが、葬儀に参列できなかった故人の友人・知人はご遺族と思い出を共有する場がありません。一般葬を行っても通夜振る舞いは省略するなど、ご遺族と参列者が触れ合う機会は激減しており、形式的な挨拶しか出来なかった参列者は心残りや後悔を持ち続けてしまいます。

このような問題を解決するために開発されたのが、追悼のフォトブックです。故人を偲ぶ言葉や思い出の写真を詰め込んだ追悼集は故人と親しかった友人・知人の心を癒すだけでなく、悲しみに暮れているご遺族の支えにもなると信じています。

写真は最大8枚まで、コメントは600文字まで掲載可能

■追悼のフォトブックの特徴

特徴１.クラウドファンディングのように参加者を募集（特許取得）

追悼のフォトブックは、クラウドファンディングのように発起人がプロジェクトを立ち上げ、募集ページのURLやQRコードを知人に共有して、期限内に最小参加人数以上の応募があれば成立します。編集から支払いまでPCやスマホで完結するスタイルで、参加者がそれぞれオンライン決済でページを購入。写真のアップロードや追悼コメントの記載も各自で行うため、幹事役となる依頼人の負担を大幅に軽減します。

参加者が6名以上で成立。不成立の場合は費用負担なし。

特徴２.高級感のある仕上がり

高級感あふれるハードカバー製本で、専用の化粧箱に収めてご遺族の元にお届けします。180度に開くレイフラット製法だからアルバムが見やすく、中頁にはツヤ消しコーティングで落ち著いた仕上がりのマット紙を採用しました。「追憶」が花言葉のユーカリをあしらった表紙には、故人のお名前や日付を入れることも可能です。

毎年見返していただけるよう化粧箱で大切に保管を。

特徴３.写真もコメントもたっぷり

参加者一人につき写真は最大8枚、メッセージは600文字までと、一般的な弔電に比べて、たくさんの思い出やお気持ちを寄稿することができます。自動レイアウト機能で操作が不慣れな方も簡単に編集でき、募集期間内（通常２週間）であれば修正し放題。操作は簡単なのに、写真がきれいに印刷できるところもフォトブックならではの魅力です。

特徴４.故人と親しかった人に拡散できる

発起人はプロジェクトへの参加を募る際、参加者にプロジェクトの拡散も依頼できる仕組みになっています。参加者の友人にもプロジェクトを拡散することで参加者の輪が広がり、発起人と直接交流がない方々にも参加してもらえる可能性があります。ただし、ページの作成から支払いまで各自で行うため、発起人が見ず知らずの参加者と直接やり取りをする必要はありません。

発起人は無料でプロジェクト参加画面を作成

追悼のフォトブックは情報拡散にも役立つツールで、故人と親しかった人に訃報を知らせることができます。フォトブックの巻末には参加者リストにアクセスできるQRコードも掲載されており、ご遺族にとっては故人の交友関係を知るきっかけにもなり得ます。

サービスサイトURL：https://photo-bookle.com

価格：980円（稅込）／參加者1名につき

※プロジェクトの登録や送料は無料。

【株式会社バリューブリッジについて】

株式会社バリューブリッジは、ブライダル業界を中心に写真関連クラウドサービスを展開するフォトテック企業です。「写真で人を幸せにする」というビジョンのもと、価値ある情報・サービス・ネットワーク・システムの提供を通じて、お客様の心豊かな暮らしの実現に努めています。

代表者 ：代表取締役社長 岡本朋樹

設立年月：2013年10月

所在地 ：東京都江東区青海2丁目7-4

企業ホームページ： https://www.value-bridge.me

事業內容：フォトテック事業（写真×ITサービス）

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社バリューブリッジ

広報担当：山口

TEL：03-6822-7066／FAX：03-6822-7067

info@value-bridge.me