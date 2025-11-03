ドローン塾、全国展開をさらに加速！2025年11月に新たに5校を一挙開講！

株式会社Tech Drone

株式会社Tech Drone（本社：東京都練馬区、代表取締役：藤本皓己）は、ドローン国家資格取得スクール「ドローン塾」の全国展開を一層推進し、来る2025年11月に全国各地で新たに5校を開講することを発表いたします。

これにより、圧倒的な合格率と手厚いアフターサポートを誇るドローン塾のサービスを、より広範な地域でご受講いただけるようになります。

ドローン教育の機会を全国へ

ドローンは、急速な技術革新と社会実装が進む中で、様々な産業分野での活用が広がり続けています。

それに伴い、ドローン操縦の専門知識と技能を持つ人材の需要は高まる一方です。

ドローン塾は、これまで培ってきた教育ノウハウと充実したサポート体制を全国に展開することで、各地域のドローン人材育成を強力に後押しし、安全で質の高いドローン活用の普及に貢献してまいります。

この度、新たに開講する5校は、以下の通りです。

「ドローン塾」新開講校舎 概要

ドローン塾 東京池袋校

住所: 〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-37-12 ロサ会館屋上 『エフスタ池袋』

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-5-7 LABI1 LIFE SELECT 池袋屋上 『アディダスフットサルパーク池袋』

ドローン塾 東京立川校

住所: 〒190-0015 東京都立川市泉町500-4 『アリーナ立川立飛』

〒190-0022 東京都立川市錦町２丁目２－３ 『ドローン塾 立川校』

ドローン塾 横浜校

住所：〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町2138 『ひみつきち』

〒223-0059 神奈川県横浜市港北区北新横浜1-12 『AOBA SPORTS PARK』

ドローン塾 兵庫姫路校

住所: 〒671-1116 兵庫県姫路市広畑区正門通1丁目7番地3 『広畑市民センター』

〒679-4204 兵庫県姫路市林田町上構343-2 『林田グラウンド』

ドローン塾 福岡筑後校

住所: 〒838-0202 福岡県朝倉郡筑前町三箇山1103 『国立夜須高原青少年自然の家』

これらの新校開講により、各地域にお住まいの方々が、よりアクセスしやすい環境でドローン国家資格の取得を目指せるようになります。

ドローン塾の特長

”資格取得で終わらない”をコンセプトに手厚いアフターサポート

卒業後も、ビジネス利用を目的とした「ドロビジ」というドローンコミュニティに参加でき、通常月額8,980円のところを半年間無料で提供。

メンバー限定のコンテンツで資格取得後の実践や交流を支援します。

受講までの簡単3ステップ

ドローン塾へのご参加は、非常にシンプルな流れです。

資料請求： まずは当スクールの詳細をまとめた資料をご請求ください。ウェブサイトから簡単に行えます。

お申し込み： 資料請求後にお届けするメール内のURLから、申し込みフォームにご入力ください。

お支払い： 指定の銀行口座へ受講料をお振り込みいただければ、全ての手続きが完了し、受講がスタートします。

お申し込み・詳細はこちら

ドローン塾公式サイト(https://drone-juku.jp/)

株式会社Tech Droneについて

株式会社Tech Droneは、「ドローンの可能性を広げ、豊かな未来を創造する」をミッションに、映像事業、スクール事業、コミュニティ事業など多岐にわたるドローン関連事業を展開し、ドローン業界の発展に貢献しています。

本件に関するお問い合わせ

株式会社Tech Drone 事務局

[メールアドレス] contact@tech-drone.co.jp

[電話番号] 050-1792-2996